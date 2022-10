Cathy Hummels erzählt die ganze Wahrheit über die Trennung von Ehemann Mats

Cathy Hummels bekommt ab 16. November auf RTL2 eine eigene Doku-Soap, darin werden "exklusive Einblicke" und "die ganze Wahrheit über die Trennung" von BVB-Kicker Mats Hummels versprochen. Mehrere Monate wurde die Moderatorin von einem TV-Team begleitet.

Bushido hat es vorgemacht, nun zieht auch Cathy Hummels nach: Die Unternehmerin bekommt ihre eigene Reality-Doku-Soap bei RTL2. Damit geht für die Mutter und Ex von Mats Hummels ein großer Traum in Erfüllung.

Die Doku-Soap soll den Titel tragen "Cathy Hummels – Alles auf Anfang". Darin will die Moderatorin ihr Leben hinter den Kulissen zeigen, authentisch und ungeschönt. "So hat man mich wirklich noch nie gesehen", verspricht sie.

Es sind nicht die ersten Gehversuche im Reality-Fernsehen für die Moderatorin. Schon vor knapp zehn Jahren (2013) moderierte sie hin und wieder im Privatfernsehen. 2014 veröffentlichte sie ein Video-Tagebuch auf dem Onlineportal bild.de über ihr Leben als Spielerfrau.

Cathy Hummels, wie sie leibt und postet

Seit Mitte 2020 ist sie das Gesicht der Unterhaltungsshow "Kampf der Realitystars", seit August 2022 der Hotel-Test-Show "Krass und Crazy: Hotels" auf RTL2.

In der neuen Doku erzählt sie ihre eigene Geschichte - auf die sie inzwischen natürlich mit deutlich mehr Reife blickt als früher. Mit 34 Jahren ist sie angekommen und hat ganz zu sich gefunden - nicht nur vor der Kamera.

Cathy ist inzwischen in einem mittleren Lebensalter, das die ein oder andere Sackgasse hinter sich lässt und einige Neuanfänge bereithält. 2020 veröffentlichte sie ihr Buch "Mein Umweg um Glück", das es prompt auf die SPIEGEL-Bestsellerliste schaffte.

In der neuen Personality-Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" zeigt RTL2 Cathy Hummels so privat wie noch nie. Über mehrere Monate hinweg hat sich die Münchnerin von einem Kamerateam begleiten lassen und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Sendung mit in ihre Welt.

Cathy Hummels bricht ihr Schweigen

Lange hat "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels die Gerüchteküche brodeln lassen. Jetzt bricht sie ihr Schweigen: Die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen - in der exklusiven Dokumentation gewährt die 34-Jährige tiefe Einblicke in ihr Privatleben und zeigt, weshalb sie mehr ist als die Schlagzeilen-Queen des Boulevards.