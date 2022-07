Schmatzer für Ludwig: Cathy Hummels bekommt Shitstorm bei Instagram

Ein Instagram-Posting hat Cathy Hummels einen Shitstorm eingebracht. Es zeigt die Moderatorin beim herzlichen Kuscheln und Küssen.

Ein Mundkuss hat Cathy Hummels (34) großen Ärger eingebracht. Der ging nämlich an Söhnchen Ludwig (4). Was den Kleinen sichtbar freut – ein dicker Schmatzer von der Mama – erregt die Gemüter der Instagram-Gemeinde.

Das enge Verhältnis zu ihrem Kind wird Cathy von Hatern als übertrieben ausgelegt. Ein bisschen ist das so vielleicht auch von der Mama kalkuliert. "Bester Mann in meinem Leben" und "ich bin offiziell vergeben", schreibt die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin zum Schmatzer-Foto.

Shitstorm: Cathy Hummels gibt Sohn Ludwig einen Riesen-Schmatzer

Damit nimmt sie jenen Stimmen schon vorab humorvoll den Wind aus den Segeln, die sofort in vorhersehbarer Weise über das herzliche Foto lästern: "Du bist so eine hübsche Frau, such dir doch einfach einen neuen Mann an deiner Seite und projiziere nicht mehr in deinen Sohn hinein, als er ist! Das wirkt inzwischen echt ungesund", hetzt einer. Eine andere findet: "Er ist der Sohn und sollte nicht als Männerersatz herhalten."

Gleichzeitig zieht sie durch das herzliche Bild auch viele auf ihre Seite.

"Wir leben im Jahre 2022, man darf seine Kinder, ja, auch Jungs, öffentlich küssen“, meint ein Fan und ein anderer: "Wer hier was anderes sieht als Mutterliebe zu Ihrem Sohn, sollte vllt. mal einen Psychologen suchen!"

Dritte wiederum finden nicht den Kuss problematisch, sondern das Foto: "Eure Liebe wird immer das zwischen Euch sein, was sie ist. Da braucht es keine öffentlichen Bilder eines so jungen Menschen!" oder "Ich finde solche Fotos zu intim für die Öffentlichkeit. Man muss nicht alles posten, bitte", lauten solche Stimmen. Und die bekommen zumindest die meisten Likes.