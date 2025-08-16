Cathy Hummels ertappt: Wiesnwirt deckt absolute No-Gos auf Oktoberfest auf

Cathy Hummels ist absoluter Wiesn-Fan. Auf dem Oktoberfest veranstaltet die Influencerin sogar ein eigenes Event. Im Gespräch mit einem bekannten Wiesnwirt muss sich Hummels jetzt schuldig bekennen. Was ist der Grund?

Der Countdown zur Wiesn läuft bereits – in knapp einem Monat geht das größte Volksfest der Welt in eine neue Runde. Wie jedes Jahr werden auch auf dem diesjährigen Oktoberfest viele Promis erwartet. Eine bekannte Münchnerin, die sich das Treiben auf der Theresienwiese nicht entgehen lassen wird, ist Cathy Hummels (37). Und die Influencerin lädt 2025 erneut zu ihrem ganz eigenen Event – dem "Wiesn Bummel" – ein. Um die Gäste vor absoluten No-Gos zu warnen, kommt sie jetzt mit einem Oktoberfest-Experten ins Gespräch.

Cathy Hummels spricht mit Wiesnwirt über Oktoberfest-Tabus: "Nicht versuchen"

Cathy Hummels will von Wiesnwirt Peter Inselkammer (55) wissen, was seiner Meinung nach No-Gos sind, die "man auf keinen Fall auf der Wiesn bringen" sollte. Im Interview mit der Influencerin erklärt Inselkammer: "Erstens, wenn man jetzt nicht bayerisch redet, sollte man es nicht versuchen. Denn das klingt ein bisschen komisch." Hummels nickt – sie scheint gleicher Meinung zu sein. "Zweitens würde ich sagen: Auf keinen Fall in so einem Clownskostüm auf die Wiesn gehen", so der 55-Jährige. Im Weiteren erklärt der Unternehmer, worauf genau er damit anspielt.

Peter Inselkammer klärt auf: Cathy Hummels fühlt sich ertappt

"Es gibt ja viele Leute, die haben so ne Art Junggesellenabschied oder die kaufen sich auch diese komischen Lederhosen-Trachtenoutfits, die sie als solche betrachten. Oder gerade auch so Leute, die dann verkleidet sind als Huhn oder so. Die lassen wir dann auch nicht ins Zelt rein", schildert Peter Inselkammer. Im Instagram-Video, welches das Interview zeigt, wird daraufhin ein früherer Wiesnbesuch von Cathy Hummels eingeblendet. In der Szene trägt sie eine Mütze, die ein Hendl darstellen soll.

Hummels' Blicke im Interview verraten daraufhin, dass sich die 37-Jährige ertappt fühlt. Sie merkt in dem Moment, dass sie selbst bereits ein von Peter Inselkammer beschriebenes Wiesn-No-Go begangen hat und muss sich schuldig bekennen.

Wiesnwirt warnt Oktoberfest-Besucher: "Wenn man im Zelt ist"

Inselkammer betont: "Die Tracht ist eigentlich ein sehr schönes Kleidungsstück. Meiner Ansicht nach keine Verkleidung." Schnell spricht der Wiesnwirt ein drittes No-Go an: "Gerade am Wochenende, wenn es voll ist, wo die Zelte dann geschlossen sind: Da sollte man auf keinen Fall, wenn man mal im Zelt ist, das Zelt einfach wieder verlassen. Und dann also versuchen, wieder reinzukommen." Für Peter Inselkammer steht fest: "Das wird man nicht mehr schaffen."

In der Beschreibung zum Instagram-Beitrag richtet sich Cathy Hummels an jeden, der vorhat, die Wiesn zu besuchen. "Diese Tipps solltest du kennen, wenn du dich nicht blamieren willst", so die 37-Jährige. Wie das Beispiel mit der Hendl-Mütze zeigt, kann auch sie als erfahrene Wiesngängerin noch einiges lernen.