Cathy Hummels bekommt Job auf dem Oktoberfest: Eigene Radio-Show startet

Die Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels wird während des Oktoberfests im Radio zu hören sein. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagt sie.

Cathy Hummels ist ein gern gesehener Gast auf der Wiesn, doch auch die TV-Moderatorin musste wegen der Corona-Pandemie zuletzt auf das Oktoberfest verzichten. Nun ist es wieder soweit: An diesem Samstag startet das größte Volksfest der Welt, dann heißt es wieder "O'zapft is!".

Cathy Hummels als Radio-Moderatorin auf der Wiesn

Und diese Wiesn dürfte für Cathy Hummels auch noch aus einem ganz anderen Grund eine ganz besondere werden: Die 34-Jährige hat sich einen Job auf dem Oktoberfest geangelt – Cathy Hummels wird Radio-Moderatorin!

Die gebürtige Dachauerin bekommt ihre eigene Radioshow beim Radiosender Energy, gemeinsam mit TikTok-Star Paul Fischer moderiert sie aus dem Energy-Wiesnstudio aus dem Hofbräu-Festzelt. Die Radio-Show ist an jedem Wiesn-Wochenende von 14 bis 18 Uhr zu hören.

Cathy Hummels und Paul Fischer – natürlich zünftig in Tracht. © Energy/Händrixen

Was den Zuhörern geboten wird? Unter anderem Diskussionen über Wiesn-Trends, Tipps für den perfekten Oktoberfestbesuch – und mit Sicherheit auch das ein oder andere private Detail, das sich das Moderations-Duo gegenseitig entlocken wird.

Cathy Hummels über Radio-Job: "Traum geht in Erfüllung"

Cathy Hummels freut sich auf ihre erste Radio-Sendung: "Meine eigene Show beim größten Event des Jahres in meiner Heimatstadt und dann auch noch im bekanntesten Wiesnstudio Münchens. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, ich kann es kaum erwarten bei Energy On Air zu gehen und über die Themen zu sprechen, die mir Spaß machen!", sagt die 34-Jährige. Ein Job auch für die Zukunft? "Vielleicht wird da ja auch mehr draus."