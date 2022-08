Haus in München: Cathy Hummels zeigt ihr neues rosafarbenes Wohnzimmer

Das ist mehr als nur ein Wohnzimmer – es ist eine Lounge mit viel Platz und Komfort. Cathy Hummels hat ihr Wohnzimmer in der Bogenhausener Villa umgestalten lassen. Das Motto: Wohlfühlen in Rosé!

Cathy Hummels lächelt tapfer, sagt aber, wie schwierig die letzten Wochen waren. Die Moderatorin auf Instagram: "War schon viel alles in letzter Zeit privat. Habe viel verdrängt. Ich werde mir immer klarer über vieles und werde für mich privat in Zukunft noch mehr 'einstehen' und mich lieben." Vermutlich der Grund für ihr Gefühlsbeben: das Ehe-Aus von Fußballer Mats Hummels und die Schlagzeilen rund um seine neuen Liebschaften.

Cathy Hummels' altes Wohnzimmer war zu dunkel und zu maskulin

Schon bald kann Cathy Hummels einen finalen Schlussstrich ziehen. Einen Neuanfang in den eigenen vier Wänden hat die Influencerin schon gewagt. Ihr einst "zu dunkles" Wohnzimmer in der Münchner Villa wurde neu eingerichtet – und weiblicher. Cathy wollte "mehr Farbe, mehr Pep, mehr Leben, quasi mehr ich selbst", wie die 34-Jährige dem Deko-Magazin von Guido Maria Kretschmer verriet. "Ich bin ja schon so ein Girly-Girl und liebe Rosa. Das wollte ich im Interior ausprobieren und mehr wagen."

Neu gestaltet: So sieht das Münchner Wohnzimmer von Cathy Hummels aus © Rivièra Maison

Cathy Hummels liebt Rosa: Neue feminine Gemütlichkeit

Rosè und Rosa dominieren jetzt als Farbtöne. Riesenblüten auf den Tapeten und das Windlichter-Ensemble füllen den Raum mit Wohlfühl-Atmosphäre. Mit Messing am Beispieltisch und getöntem Glas soll sich der 40 Quadratmeter große Raum noch wärmer anfühlen.

Gemütlich: Hier wohnt Cathy Hummels © Rivièra Maison

Und auch der angrenzenden Sitzecke hat Interior-Profi Nico Tijsen ein Make-over verpasst. Dank Leopardenmuster an der Wand kann sich Cathy Hummels am Esstisch wie auf Safari fühlen. Guido Maria Kretschmer ist vor allem von den gemütlich wirkenden Polsterstühlen begeistert. Sie "sind an langen Dinnerabenden mit Freunden wahre Komforthelden", so der Designer. Er würde sich allerdings noch Vorhänge wünschen: "Ich hätte da noch ein paar wunderbare Vorhangideen fürs nächste Umstyling!"

Tapeten mit Blumen und Leo-Optik

Einrichtungs-Experte Nico Tijsen von Rivièra Maison findet sein Resultat toll: "Ich wollte Cathys Charme auch im Interior umsetzen. Sie liebt Pink, das musste also rein, und ich habe mich gefreut, dass sie Tapeten gern mag. Damit habe ich angefangen und mit verschiedenen Dessins den Raum strukturiert und belebt. Durch cremefarbene Teppiche am Boden wurde der Raum zudem viel heller."

Cathy Hummels Fazit: "Die Tapeten finde ich sehr schön, vor allem die Kombi verschiedener Muster. Ich könnte noch mehr Kissen vertragen und Blumen und Pflanzen."

Die aktuelle Ausgabe von "GUIDOS DEKO QUEEN" © Rivièra Maison

Mehr Fotos finden Sie in der aktuellen GUIDOS DEKO QUEEN-Ausgabe (aktuell im Handel).