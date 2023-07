Camilla feiert ihren ersten Geburtstag als Königin

Camilla feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstag: Es ist ihr erster Start in ein neues Lebensjahr als Königin von Großbritannien. Über diese Gratulationen kann sie sich freuen.

Ein besonderer Geburtstagsgruß für einen besonderen Geburtstag: Am heutigen Montag (17. Juli) feiert Camilla ihren ersten Geburtstag als Königin von Großbritannien. Die Ehefrau von König Charles III. (74) wird 76 Jahre alt - zu diesem Anlass lässt es sich der King's Troop - die Einheit der britischen Armee, die für zeremonielle Aufgaben zuständig ist - nicht nehmen, die frisch gekrönte Königin mit Salutschüssen zu ehren.

41 Salutschüsse zum Geburtstag

Montagmittag sollen im Green Park in London 41 Kanonenschüsse durch die Royal Horse Artillery Battery abgefeuert werden. Das kündigten die Verantwortlichen der königlichen Parks von London via Twitter an.

Der Palast gratuliert der Königin

Auf dem Instagram-Account der Royal Family waren am Montagvormittag bereits Glückwünsche an Camilla in der Instagram Story zu lesen. Zu drei verschiedenen Bildern der Jubilarin heißt es: "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen wunderbaren Geburtstag heute." Den Glückwünschen auf Social Media haben sich auch Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) bereits angeschlossen.

Auch das Thronfolgerpaar beglückwünschte die Frau von König Charles mit einem Foto in der Instagram-Story. Wie die Königin ihren Geburtstag dieses Jahr verbringt, ist bislang nicht bekannt. Ihren 75. Geburtstag im letzten Jahr habe sie mit einem kleinen, von Charles organisierten Familien-Essen gefeiert, berichtet "Daily Mail". Unter den Gästen seien unter anderem ihre Tochter Laura Lopes, ihr Sohn Tom Parker Bowles sowie ihre Schwester Annabel Elliot gewesen.

Die Woche vor ihrem 76. Geburtstag hatte Camilla unter anderem mit Besuchen in Wimbledon und in Cornwall verbracht.