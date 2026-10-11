Bye-bye München? Cathy Hummels spricht über Auswanderung

Ist Cathy Hummels etwa durch mit München? Die Unternehmerin hat jetzt über mögliche Auswanderungspläne gesprochen und erklärt, wie es um einen Abschied aus der Isarmetropole steht.

Bei Temperaturen von 25 bis 31 Grad genießt Cathy Hummels aktuell das sommerliche Wetter in der US-Stadt Miami. Nach dem Oktoberfest-Trubel rund um ihren berühmt-berüchtigten WiesnBummel hat sich die Geschäftsfrau eine Auszeit von München verdient. Ob sie der bayerischen Landeshauptstadt bald für immer den Rücken kehrt? Die 38-Jährige spricht nun Klartext.

Cathy Hummels liebäugelt mit Miami als zweiter Heimat

"Mich fasziniert dieser amerikanische Unternehmergeist", sagt Cathy Hummels im Gespräch mit . "Hier wird oft größer gedacht, schneller entschieden und einfach mal gemacht." In den letzten Jahren hat die Ex von Mats Hummels immer wieder Zeit in der Florida-Metropole Miami verbracht und schwärmt nun: "Ich liebe diese positive Energie hier, das Meer, die Sonne und die Offenheit der Menschen."

Abschied von München? Das sagt Cathy Hummels

Kann sich Cathy Hummels vorstellen, beruflich wie privat in die USA überzusiedeln und Deutschland hinter sich zu lassen? Ihre Heimat München will die Unternehmerin vorerst nicht verlassen – zumindest nicht für immer. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann 50 Prozent des Jahres in Florida und 50 Prozent in München zu leben", erklärt sie dazu. "München wird immer meine Heimat bleiben. Dort sind meine Familie, mein Unternehmen und meine Wurzeln."

"Ich bin stolz darauf, was mein Team und ich geschaffen haben"

Und wie hat Hummels das größte Volksfest der Welt und ihren WiesnBummel heuer erlebt? "Ich bin stolz darauf, was mein Team und ich über die Jahre geschaffen haben", sagt sie zu RTL. Seit rund fünf Jahren versammelt Cathy Hummels bekannte TV-Stars, Musiker und Content Creator zu ihrem Oktoberfest-Event.

Der Abendzeitung hat sie verraten, wie sich ihre exklusive VIP-Gästeliste zusammensetzt: "Ich überlege mir aber jedes Jahr sehr genau, wie die Mischung aussehen soll. Beim WiesnBummel treffen Menschen aus Entertainment, Medien, Politik, Wirtschaft, Sport und Reality aufeinander." Ein besonderer Wunsch blieb bislang dennoch offen: Die 38-Jährige würde gerne Popstar Justin Timberlake begrüßen: "Den finde ich super. Ein WiesnBummel würde ihm auch ganz gut stehen."