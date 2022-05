Bundeskanzler Olaf Scholz: Was ist über Ehefrau, Kinder, Privatleben und Gehalt bekannt?

Olaf Scholz ist der Gewinner der Bundestagswahl 2021 und regiert als Kanzler mit einer Ampel-Koalition. Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er Kinder mit Ehefrau Britta?

Olaf Scholz trat 2021 für die SPD als Kanzlerkandidat an. Was ist über sein Privatleben bekannt?

Die SPD hat am 26. September 2021 die Bundestagswahl gewonnen. In einer Ampel-Koalition mit Grüne und FDP will Olaf Scholz als Kanzler die nächsten vier Jahre regieren. Die AZ wirft einen Blick auf sein Privatleben.

So startete Olaf Scholz seine Karriere in der Politik

Olaf Scholz wuchs mit seinen Eltern und seinen Brüdern Jens und Ingo im Hamburger Stadtteil Rahlstedt auf. Bereits während seiner Schulzeit trat er 1975 im Alter von 17 Jahren in die SPD ein. Bis Anfang der Neunziger engagierte er sich für die Jusos (Jungsozialisten), für die er von 1982 bis 1988 als stellvertretender Bundesvorsitzender tätig war.

Während seiner Zeit bei den Jusos studierte Olaf Scholz an der Universität Hamburg Rechtswissenschaft und ist seit 1985 als Anwalt zugelassen. Bis zu seiner Wahl in den Bundestag (1998) war er als Fachanwalt für Arbeitsrecht tätig.

In der SPD hatte Olaf Scholz bereits einige Führungsämter inne, darunter Parteivorstand (2001 bis 2019), Generalsekretär (2002 bis 2004), stellvertretender Bundesvorsitzender (2009 bis 2019) und seit 2021 Bundeskanzler.

Olaf Scholz im Pullover: Bilder von Schlabber-Look während US-Besuch gehen viral

Im Februar 2022 ist Olaf Scholz das erste Mal als neuer Bundeskanzler in die USA gereist und dort auf Präsident Joe Biden getroffen. Doch statt der Politik war eher das Outfit im Fokus des öffentlichen Interesses. Beim Flug nach Washington zeigte sich Scholz in einem ungewohnten Schlabberlook. Der Bundeskanzler trug statt Anzug und Krawatte einen Pullover.

Bundeskanzler Olaf Scholz lächelt im Airbus A340 der Luftwaffe auf dem Weg nach Washington zu mitreisenden Journalisten. © Kay Nietfeld/dpa

Auf Twitter machten sich einige User über diese Aufmachung des 63-Jährigen lustig. Dschungelcamp-Autor Micky Beisenherz verglich Olaf Scholz mit Til Schweiger und schrieb dazu: "Ich sehe keinen Unterschied."

Die SPD-Fraktion im Bundestag reagierte sogar auf diesen ungewöhnlichen Look und schrieb ebenfalls via Twitter: "Wenn du nach Washington reist, musst du auf jeden Fall einen Pullover im Flieger tragen."

Privatleben von Olaf Scholz: Wer ist die Frau an seiner Seite?

1998 heiratete Olaf Scholz die SPD-Politikerin Britta Ernst. "Britta ist die Liebe meines Lebens, unverändert seit so langer Zeit. Ämter kommen und gehen, die Liebe bleibt", sagte der SPD-Kanzlerkandidat im August 2021 gegenüber "Bunte".

Hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Kinder mit Ehefrau Britta?

Seine Ehefrau sei ihm wichtiger als die Kanzlerschaft, wie er erklärte: "Natürlich, das unterschreibe ich noch mit Ausrufezeichen!" Britta und Olaf Scholz leben gemeinsam in Potsdam und haben keine Kinder.

Geschwister von Olaf Scholz: SPD-Kanzler hat zwei Brüder

Olaf Scholz' Eltern sind geschieden und leben in Hamburg. Er hat zwei Brüder: Jens (62, Chefarzt) und Ingo (60, IT-Unternehmer). Die drei Geschwister haben verabredet, öffentlich nicht übereinander zu reden und das Familienleben privat halten, erklärte Scholz im September 2021 in der "ProSieben Bundestagswahl-Show".

So verbringt Olaf Scholz seine Freizeit

Wenn Olaf Scholz mal einen ruhigen Tag erlebt, verbringt er den gerne in der Küche, wie er "Bunte" sagte: "Ich koche gern, am liebsten am Wochenende. Meine Königsberger Klopse kriege ich ganz gut hin. So was gibt es ja kaum noch in Restaurants. Ich koche weitestgehend das Rezept von Tim Mälzer nach, mit kleinen Variationen."

Olaf Scholz besuchte auf Wahlkampftour auch München

Wochenlang befanden sich die Kanzlerkandidaten im Sommer 2021 auf Wahlkampftour. Olaf Scholz machte im Juli dafür auch Halt in München. Mit Parteikollege und Oberbürgermeister Dieter Reiter schlenderte er dabei über den Viktualienmarkt. Von einigen Standl-Betreibern wurde Olaf Scholz dabei allerdings nicht erkannt.

Gehalt von Olaf Scholz: Wie viel verdiente der SPD-Kanzlerkandidat?

Eigentlich spricht man ja nicht übers Geld. Olaf Scholz hat es im Juni 2021 im Interview mit " " trotzdem getan und offenbart, wie viel er damals verdient hat. "Gut 200.000 Euro brutto im Jahr." Damit gelte er in Deutschland als reich, weshalb er auch als Kanzler das Steuersystem ändern wolle. "Ich finde es richtig, wenn jemand mit einem so hohen Einkommen wie ich mehr Steuern zahlt", erklärte er dazu.