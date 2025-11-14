Buhrufe bei Bambi-Verleihung: Thomas Gottschalk klärt über irritierenden Auftritt auf

Diesen Auftritt bei der Bambi-Verleihung 2025 hat Thomas Gottschalk ordentlich versemmelt. Nachdem er für einen Spruch während einer Rede an Popstar Cher Buh-Rufe kassierte, spricht er nun mit der AZ über die Hintergründe. Was ist auf der Bühne wirklich passiert?

Er ist das Gesprächsthema der Bambi-Verleihung: Showmaster Thomas Gottschalk (75). Der Ex-"Wetten dass..?"-Moderator übergab das goldene Reh an niemand Geringeres als Pop-Ikone Cher (79).

Thomas Gottschalk bereut Spruch über Frauen bei Bambi-Verleihung

Doch sein Auftritt in den Bavaria Filmstudios in München sorgt am Donnerstagabend für einige Irritationen. Gottschalk wirkt auf der Bühne verwirrt, desorientiert und erntet sogar Buhrufe. Der Grund: Der 75-Jährige kündigt Cher mit dem Satz: "Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe" an.

Ein Satz, den der Showmaster inzwischen bereut und zurücknimmt. Die AZ hat exklusiv mit Thomas Gottschalk am Tag nach der Aufzeichnung gesprochen.

Gottschalk betont: "Cher hatte sich gewünscht, den Bambi von mir zu bekommen"

Und der 75-Jährige bestätigt im Gespräch ganz klar den Eindruck, den er auch auf der Bühne machte: "Ich war einfach überfordert. Eigentlich hätte ich bei der Verleihung nur Gast sein sollen, doch Cher hatte sich gewünscht, den Bambi von mir zu bekommen, da ich der einzige Deutsche war, den sie kannte", erzählt der Entertainer der AZ. Cher war bereits zu "Wetten dass..?"-Zeiten mehrfach Gast auf Gottschalks Sofa. Daher habe er sich auch sofort breitschlagen lassen, ihr den Bambi zu übergeben.

Verwechslung und Verwirrung: Thomas Gottschalk entdeckt "falsche" Cher

Grund für seine Verwirrung sei dann vor allem Sophie Berner gewesen. Sie verkörpert die Pop-Ikone im gleichnamigen Musical "Die Cher Show" und schwebt bei der Verleihung mit einem spektakulären Auftritt auf einer Discokugel von der Decke. "Sie sah genauso aus, wie die Cher, die ich aus meinen Shows in Erinnerung hatte", erklärt Gottschalk der AZ. Und tatsächlich ist dem Showmaster die Verwirrung auch auf der Bühne anzumerken. Er winkt zunächst noch ins Publikum, wo Sophie Berner nach ihrem Auftritt Platz nimmt.

Kein Mensch habe ihm vorher etwas gesagt: "Ich dachte erst, ich wäre bei ,Verstehen Sie Spaß?'", sagt der 75-Jährige. Denn: Bambi-Verleihung und "Verstehen Sie Spaß" werden von ein und demselben Produzenten, Werner Kimmig, produziert.

Sophie Berner verkörpert die Pop-Ikone im Musicel "Die Cher Show" und ist bei der Bambi-Verleihung Grund und Auslöser für Thomas Gottschalks Verwirrung. © Peter Kneffel/dpadpa

Entschuldigung von Thomas Gottschalk: "Dieser Satz war nicht angemessen"

Erst kurz darauf bemerkt er, dass die echte Cher hinter ihm auf die Bühne tritt. Für den Satz, der der Moderatoren-Legende die Buhrufe und harsche Kritik eingebrockt hatte, entschuldigt sich Gottschalk im Gespräch mit der AZ in aller Form: "Die Buhrufe waren berechtigt", zeigt sich der 75-Jährige einsichtig. "Dieser Satz war weder meiner Frau, die im Publikum saß, noch allen anderen Frauen gegenüber angemessen und vor allem ist er nicht wahr. Ich nehme ihn ausdrücklich zurück."

Seine Erklärung: Cher habe zuvor einmal zu ihm gesagt: "You always hated me" (Anm. d. Red., übers. "Du hast mich schon immer gehasst") – er habe das Gegenteil ausdrücken wollen und sich schlussendlich falsch ausgedrückt. Gottschalk betont: "Ich nehme jede Frau ernst und will mich auch nicht als Berufstatscher darstellen lassen. Das bin ich nicht", so Gottschalk zu den Vorwürfen, die ihm seit seiner letzten "Wetten dass..?"-Show im Jahr 2023 folgen.

So hat Cher auf den Bambi-Fauxpas von Thomas Gottschalk reagiert

Am 6. Dezember wird er das letzte Mal gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch mit seiner RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" im TV zu sehen sein. Mit Bezug auf die Bambi-Verleihung sagt er der AZ: "In diesem Fall wusste ICH wirklich nicht, was passiert." Alle anderen Laudatoren hätten sich auf ihren Auftritt lange vorbereiten und vom Teleprompter ablesen können – er nicht.

Cher wird von Thomas Gottschalk umarmt, nachdem sie einen Bambi in der Kategorie Legende erhalten hat. © dpa/Peter Kneffel

Doch nimmt ihm die Pop-Ikone den unglücklichen Auftritt krumm? Gottschalk sagt Nein: "Zwischen uns ist alles gut. Wir waren anschließend auch noch lange zusammengesessen und es war keinerlei Verstimmung zu spüren."

Zu seinem TV-Aus sagt der Entertainer: "Da muss jeder in diesem Geschäft irgendwann durch. Viele meiner Kollegen früher – ich habe es jetzt mit 75." Er gehe ohne jede Form von Groll, denn: "Ich habe die tollste Zeit im TV erlebt, die man haben konnte."