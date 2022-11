Bühnen-Fauxpas bei Beatrice Egli: Schlagerstar singt mit offener Hose

Da hätte Beatrice Egli ihr Outfit vor dem Auftritt vielleicht nochmal checken sollen. In ihrer eigenen TV-Show berichtet sie am Sasmtagabend von ihrer peinlichsten Bühnen-Erfahrung.

Beatrice Egli berichtet in ihrer Show von einem peinlichen Vorfall auf der Bühne.

Am Samstagabend begrüßte Beatrice Egli auf der Bühne ihrer eigenen SWR-Sendung "Die Beatrice Egli Show" illustre Gäste aus der Schlagerbranche, wie Andrea Berg, Maite Kelly und Chris Norman. Doch plötzlich wurde es für die Gastgeberin persönlich, denn sie verriet ein pikantes Geheimnis.

Beatrice Egli tritt mit offener Hose auf

Neben Gesang und Schlagerstars präsentierte Beatrice Egli auch Entertainment-Qualitäten. Bei dem Spiel "Raus mit der Sprache" sollten die Gastgeberin, Marie Reim, Henning Krautmacher, Bastian Baker und Tim Wilhelm nacheinander vorgegebene Sätze beendet. Dass es für die ehemalige DSDS-Gewinnerin gleich ans Eingemachte gehen würde, hatte sie wohl nicht erwartet.

Beatrice Egli sollte den Satz "Mein unangenehmster Bühnenmoment war..." beenden. Die Sängerin zierte sich nicht und packte direkt mit einer peinlichen Geschichte aus: "...als ich mit offenem Hosenstall auf der Bühne stand." Damit sorgte sie bei Gästen und Publikum für viel Schadenfreude. Marie Reim, Tochter von Schlagerstar Michelle, fragte ungläubig: "Ach du Schei*e, echt?"

Unangenehmer Moment für Beatrice Egli: "Das war so peinlich"

In ihrer Show konnte Beatrice Egli über diesen Bühnen-Fauxpas lachen, doch damals sei ihr es äußerst unangenehm gewesen. "Das war so peinlich", erklärte sie dazu. Allerdings sei ihr die offene Hose nicht selbst aufgefallen, ein Fan habe sie mit entsprechenden Gesten auf die unfreiwillig tiefen Einblicke aufmerksam gemacht. "Ich dachte, was macht der denn? Dann merkte ich erst, ich hatte alles offen."

Schnell wurde das Missgeschick behoben und der Auftritt fortgesetzt. Ihren Fans dürfte das wahrscheinlich nichts ausgemacht haben, denn die erlebten bereits wildere Aktionen bei Konzerten von Beatrice Egli. Im August sorgten zwei Flitzer auf der Bühne der Schlagersängerin für ordentlich Lacher, als sie splitternackt vor ihrem Idol Purzelbäume schlugen.