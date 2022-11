40 Kilo mehr! Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter steht zu neuem Gewicht

Die zierliche 55-Kilo-Brünette aus GNTM-Zeiten hat zugelegt – und nimmt es mit Humor.

Alex Mariah Peter erklärt in ihrem Podcast, welche Probleme das neue Gewicht so mit sich bringt. (Archivbild)

Wo genau man überall problematisch stark schwitzen kann, das verrät Alex Mariah Peter (25) in ihrer neusten Podcast-Ausgabe von "Place to B" im Detail: am Haaransatz, auf der Oberlippe, am Rücken...Das Transgendermodel hat ihrem Körper durch einige Beauty- und Feminisierungsoperationen in den letzten Jahren viel zugemutet.

Nun klagt sie selbstironisch über mögliche Folgen der Körperveränderung.

Fast verdoppelt: Alex geht selbstbewusst mit Extra-Kilos um

Zuletzt kam nun noch eine krasse Gewichtszunahme dazu: 40 Kilo in einem Jahr hat die GNTM-Gewinnerin zugelegt!

Allerdings, Spoiler: Das Transgender-Model ist auch 1,84 Meter groß. Sie liegt also heute weit weniger über Normalgewicht, als die bloße Zahl vermuten lässt.

"Das wird nicht so bleiben", schiebt sie sofort hinterher, doch erst einmal: "Da, bitte, nun habe ich es gesagt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sängerin Alicia Awa (25) lacht entsprechend laut über ihre Freundin, die einerseits so bewundernswert offen und selbstbewusst daherplaudert, andererseits seither aber nicht mehr so gern auf gesellschaftliche Events geht wie zu den Zeiten, als sie die 16. GNTM-Staffel gewann und ihre Konkurrentinnen auf die Ränge verwies: "Die Partys sehen immer krass glamourös aus, sind sie bestimmt auch, aber ich kann es nicht richtig genießen" - denn: "Ich bin halt eine Heavy-Schwitzerin."

Und da versucht Alicia dann, sie zu trösten, zieht ihren Blazerärmel aus und und zeigt die eigenen Schweißflecken. Doch Alex bleibt unbeeindruckt und betont: "Ich schwitze wie die 95 Kilo, die ich wiege."