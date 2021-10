GNTM-Siegerin hat 20 Kilo zugenommen: Alex Mariah Peter plagt der Jo-Jo-Effekt

Bei "Germany's Next Topmodel" hatte Alex Mariah Peter noch eine schlanke und durchtrainierte Figur. Doch jetzt hat sie zugenommen und präsentiert sich mit sichtlich mehr Rundungen auf Instagram.

2021 hat Alex Mariah Peter "Germany's Next Topmodel" gewonnen. Auf Instagram klagt sie aktuell über Gewichtsprobleme.

Topmodels haben immer rank und schlank zu sein, kein Gramm Fett darf ihren Körper verunstalten. Dass diese veraltete und sexistische Vorstellung nicht kompatibel mit der Realität ist, haben bereits einige Damen unter Beweis gestellt. Aktuell zeigt sich Alex Mariah Peter, Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2021, mit etwas mehr Pfunden auf den Rippen.

GNTM-Gewinnerin Alex hat 20 Kilo zugenommen: "Jo-Jo-Effekt ist mein dritter Vorname"

In ihrer Instagram-Story präsentiert sie sich mit ihren Rundungen und erklärt, sie habe "über 20 Kilo" zugenommen. Im Gegensatz zu Curvy-Models wie Angelina Kirsch oder GNTM-Kandidatin Sarina Nowak fühlt sich Alex Mariah Peter allerdings nicht so wohl mit ihrem Aussehen. "Das ist nicht das erste Mal, dass ich krass zugenommen und abgenommen habe", erklärt sie dazu. "Dieser Jo-Jo-Effekt ist mein dritter Vorname."

GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter hat über 20 Kilo zugenommen. © Instagram/alexmariahpeter

So sieht GNTM-Alex mit 100 Kilo aus

Das Gewicht sei für die GNTM-Siegerin jedoch nicht das Problem, wie sie in dem Clip sagt: "Ich bin unfit. [...] Ich für mich mochte das eigentlich immer, dieses ganz schlanke." Bereits in der Vergangenheit hatte Alex Mariah Peter einige Kilos zugenommen und wog sogar 100 Kilo. In ihrer Story zeigt sie auch ein Foto von damals:

Model Alex Mariah Peter teilt mit ihren Followern einen sehr privaten Schnappschuss, als sie etwa 100 Kilo wog. © Instagram/alexmariahpeter

Zum Vergleich - so sah Alex noch im Juni 2021 aus:

Alex Mariah Peter will wieder fit werden

Jetzt wolle das Model jedoch auf ihre Ernährung achten. "Ich bin dreimal am Tag essen gegangen oder habe bestellt und man sieht das auch einfach. Ich hab jetzt nicht den perfekten Körper, wie ich ihn mir für mich vorstelle." Inzwischen hat sie einen Trainer und will bald wieder fitter und gesünder leben.