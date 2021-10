Diät-Tabletten: Erin Heatherton nahm Pillen gegen den Hunger

Was für ein trauriges Geständnis! Was bislang die Öffentlichkeit nicht wusste: Erin Heatherton hat einst Diät-Pillen geschluckt, um dünn zu bleiben. Das ehemalige "Victoria’s Secret"-Model kritisiert rückblickend ihr Handeln scharf.

Gesund kann das doch nicht sein! Erin Heathertons Traum war es, wie von ganz vielen anderen Models, einmal als sexy Victoria’s-Secret-Engel in Dessous über den Laufsteg zu laufen. Doch der Model-Job hat seinen Preis, wie die heute 32-Jährige in einem Podcast berichtet. Denn hinter den Kulissen der einst so erfolgreichen Unterwäsche-Show ging es gar nicht himmlisch zu.

"Du hast eben mit 18 nicht die gleichen Maße wie mit 25"

"Es kam der Punkt, an dem nichts mehr, was ich tat, zu einem sichtbaren Ergebnis führte", so Heatherton, die von 2010 bis 2013 für Victoria’s Secret die Engelsflügel trug. "Rückblickend war das einfach nur die Biologie und wie mein Körper eben arbeitete. Du hast eben mit 18 nicht die gleichen Maße wie mit 25." Der Podcast "Fallen Angel" setzt sich kritisch mit der Unterwäschemarke Victoria’s Secret und deren gesellschaftlichem Einfluss auseinander.

Erin Heatherton schluckte Diät-Pillen, um dünn und erfolgreich zu sein

Der Druck, dünn zu bleiben, war so enorm, dass ihr Ernährungsberater sogar Pillen empfohlen hat. "Ich habe dann angefangen, Diät-Pillen zu nehmen", sagt Erin Heatherton im Podcast. Das waren verschreibungspflichtige Appetitzüglern, die das Model mit der Injektion des Schwangerschaftshormons HCG kombinierte. "Heute schaue ich darauf zurück wie auf eine Art emotionales Ritzen", mahnt Heatherton. Am Ende sei es eben nur ums Geschäft gegangen.