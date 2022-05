Bruce Darnell: Düsteres Familien-Geheimnis kommt ans Licht

Bruce Darnell ist als emotionaler, launiger TV-Star bekannt geworden – und wird in der Branche geschätzt. Jetzt hat der 64-Jährige über seine traurige Familiengeschichte und die Qualen der Kindheit gesprochen.

"Die Handetasche muss lebendig sein." Mit diesem Satz eroberte Bruce Darnell bei GNTM die Herzen der Zuschauer und die der Kandidatinnen. Das war 2006. Nachdem Heidi Klum in bei der Model-Show aussortiert hatte, wechselte Darnell zu RTL. Zwischen 2008 und 2010 sowie von 2013 bis 2020 saß er neben Dieter Bohlen in der Jury von "Das Supertalent".

Uneheliches Kind: Bruce Darnell erlebte Rassismus und Gewalt

Während er auf der Mattscheibe stets den gutgelaunten Bruce gibt, ist er privat auch mal nachdenklich. Denn: Bruce Darnell verbarg lange Zeit ein düstereres Familien-Geheimnis. Der Entertainer erzählt im Mai 2022 dem "ZEITmagazin", dass er seinen leiblichen Vater nicht kenne: "Als mein Vater starb, klärte meine Mutter mich auf: Ich war ein uneheliches Kind." Seine Mutter habe ihn nur wenig beachtet, "sie bezeichnete mich als hässliches Kind, weil ich dunkelhäutiger als meine anderen Geschwister war. Sie hatte mich geschlagen, als ich jünger war. Meine dunklere Haut wurde damals oft kommentiert, im Bekanntenkreis, in der Schule. Damals gab es wenig Bewusstsein dafür, wie verletzend solche Bemerkungen sein können."

Bruce Darnell kennt Namen seines leiblichen Vaters nicht

Bruce Darnell ist der Meinung, dass seine Mutter ihn schlechter behandelte als seine Geschwister, "weil ich sie immer an diese Affäre erinnerte. Und mein Vater ignorierte mich wohl weitgehend, weil er wusste, dass ich nicht von ihm war".

Bruce Darnell hat mit Familie gebrochen: Seltene Telefonate mit Schwester

Bruce hat mit seiner Familien gebrochen. Er hat keinen Kontakt mehr zu Verwandten. Lediglich mit seiner Schwester, die in Texas lebt, telefoniert er sporadisch. Ob ihn das traurig macht? "Ich weiß es nicht. Ich sehe das Leben als vorbestimmt an und versuche, mich nicht auf die negativen Aspekte in meiner Vergangenheit zu konzentrieren, sondern einen positiven Weg zu gehen."

Herkunft und Familie: Bruce Darnell ist gebürtiger US-Amerikaner

Bruce Darnell wurde 1957 in Colorado geboren und wuchs dort mit neun Geschwistern auf. Nach der Schule ging er zur US Army und diente dort sechs Jahre lang als Fallschirmjäger in North Carolina. Er erhielt ein Armee-Stipendium und studierte zweieinhalb Jahre Soziologie. Nach dem Militär zog Bruce Darnell nach Deutschland; in Augsburg war sein Stiefvater als Berufssoldat stationiert.

Entdeckt in München: Bruce Darnell feiert Durchbruch

Sechs Jahre lang jobbte Bruce Darnell in Münchner Discos, eher er zu einem Modelcasting eingeladen wurde. 1993 startete seine Karriere. Er war unter anderem für Kenzo, Issey Miyake und Hermès bei Modenschauen in Paris, Mailand, Tokio und New York auf dem Laufsteg.

Privatleben: Hat Bruce Darnell einen Freund oder ist er Single?

Bruce Darnell spricht nur ganz selten über sein Privatleben. Der Entertainer lebt zurückgezogen, wie er im Herbst 2021 in der WDR-Sendung "Kölner Treff" berichtete: "Ich bin wahnsinnig sensitiv und ich brauche einfach diese Zeit für mich selbst alleine zu sein und kreativ zu sein, bei mir selbst zu sein."

Natürlich gebe aus auch Tage, an denen er sich einsam fühle und sich einen Partner wünsche, doch er komme mit dem Singledasein gut klar, so Bruce: "Es hat etwas Schönes, alleine zu sein."