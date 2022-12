Boris Becker spricht über "schwieriges Verhältnis" zu Ex Lilly: "Sie ist für ihre Taten verantwortlich"

Kurz nach seiner Freilassung aus dem britischen Gefängnis hat Boris Becker ein Aufsehen erregendes Interview gegeben. Dabei spricht er über seine Zeit im Knast, sein Verhältnis zu seinen Kindern und auch über Lilly. Wie steht der Ex-Profisportler aktuell zu seiner Ex?

Mehr als sieben Monate Gefängnis haben ihre Spuren bei Boris Becker hinterlassen. Der ehemalige Tennis-Profi wirkt im stark verändert, die Zeit hinter Gittern scheint ihn geläutert zu haben. Wie hat sich seine Strafe auf das Verhältnis zu seinen Kindern und seiner Ex Lilly ausgewirkt?

Sohn Amadeus durfte Boris Becker nicht im Gefängnis besuchen

Boris Becker hat vier Kinder: Sohn Noah (28), Sohn Elias (23), Tochter Anna (22) und Sohn Amadeus (12). "Ich bin sehr stolz auf meine vier Kinder", sagt der 55-Jährige im Gespräch mit Steven Gätjen. Seine beiden Ältesten besuchten den Promi-Papa im Gefängnis, doch der Jüngste durfte nicht. Das hatte der Ex-Sportler selbst entschieden, denn er wollte nicht, dass "ein Zwölfjähriger seinen Vater im Gefängnis besucht".

Mit Amadeus hat Boris Becker trotzdem aus dem Knast am Telefon gesprochen, jedoch "zu wenig", wie er zugibt. Sobald es möglich sei, wolle er den Zwölfjährigen wieder in die Arme schließen. Aktuell darf Becker aber nicht nach Großbritannien reisen, weshalb sein Sohn selbst nach Deutschland fliegen müsse. "Das kriegen wir irgendwie hin", stellt er klar.

"Schwieriges Verhältnis": Deshalb nennt Boris Becker seine Ex nur noch Sharlely

In dem Sat.1-Interview spricht Boris Becker auch über seine Beziehung zu Lilly, die Mutter von Amadeus. Nach der Verurteilung hatte das Model mehrmals öffentlich erklärt, hinter ihrem Ex zu stehen. Doch der gefallene Tennisheld zeichnet ein etwas anderes Bild davon, was er von der Niederländerin hält.

Becker sei "nicht der Typ, der negativ über eine Ex-Beziehung oder Ex-Frau spricht", erklärt er dazu. Trotzdem sei die Situation für ihn nicht einfach, das Verhältnis bezeichnet er als "schwierig". Der ehemalige Profi-Sportler nennt Lilly auch nur noch bei ihrem vollständigen Vornamen Sharlely. "Sie hat mich gebeten, sie nicht mehr Lilly zu nennen. Das war ein Name, den habe ich erfunden. Der wurde dann von der deutschen Öffentlichkeit übernommen", erklärt er.

Boris Becker über Lilly: "Sie ist für ihre Taten verantwortlich"

Dass sich Lilly nach seiner Verurteilung öffentlich geäußert hat, scheint Boris Becker nicht gut gefunden zu haben. Dazu sagt er: "Sie ist für ihre Taten verantwortlich und sie muss damit leben. Ich versuche mich so korrekt wie möglich zu verhalten und werde ihr jetzt auch kein böses Wort nachsagen. [...] Ob man das jetzt macht oder nicht macht – sie hat da ihre Entscheidung getroffen." Lilly Becker selbst hat sich seit der Freilassung von Boris noch nicht über ihren Ex öffentlich geäußert.