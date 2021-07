Boris Becker bringt "alten Freund" Jürgen Klinsmann mit nach Wimbledon

Ein besonderes Duo hat sich an diesem Freitag in Wimbledon eingefunden: Tennislegende Boris Becker brachte Ex-Fußballbundestrainer Jürgen Klinsmann mit an den Centre Court des berühmten Tennisturniers.

09. Juli 2021 - 20:31 Uhr | (jom/spot)

Jürgen Klinsmann (li.) hielt den besonderen Moment mit Boris Becker fest. © imago images/Paul Zimmer