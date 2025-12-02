AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • "Böse und hasserfüllt": Carolin Reiber schockiert über Kritik an Thomas Gottschalk

"Böse und hasserfüllt": Carolin Reiber schockiert über Kritik an Thomas Gottschalk

Beim "BR-Budenzauber" am Montag: Zwei Wochen nach dem Tod der Kessler-Zwillinge ist die Trauer um ihre engen Freundinnen bei Moderatorin Carolin Reiber nach wie vor sehr präsent – doch auch in der Causa Gottschalk zeigt sich die Münchnerin geschockt
Franziska Hofmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
56 Jahre lang stand sie für den BR vor der Kamera: Moderatorin Carolin Reiber beim Budenzauber am Montag.
ABR-Pictures/Frank Rollitz 4 56 Jahre lang stand sie für den BR vor der Kamera: Moderatorin Carolin Reiber beim Budenzauber am Montag.
56 Jahre lang stand sie für den BR vor der Kamera: Moderatorin Carolin Reiber beim Budenzauber am Montag.
Frank Rollitz/ABR-Pictures 4 56 Jahre lang stand sie für den BR vor der Kamera: Moderatorin Carolin Reiber beim Budenzauber am Montag.
Sie kennen sich seit Jahrzehnten: Carolin Reiber und Thomas Gottschalk im Jahr 1991 bei einer Aufzeichnung der Erfolgs-Show "Wetten, dass...?".
IMAGO/teutopress GmbH 4 Sie kennen sich seit Jahrzehnten: Carolin Reiber und Thomas Gottschalk im Jahr 1991 bei einer Aufzeichnung der Erfolgs-Show "Wetten, dass...?".
Carolin Reiber (Mitte) mit Alice und Ellen Kessler beim letzten öffentlichen Auftritt der Kessler-Zwillinge: der Premiere des Circus Roncalli Ende Oktober. Die drei Frauen verband jahrelang eine enge Freundschaft.
IMAGO 4 Carolin Reiber (Mitte) mit Alice und Ellen Kessler beim letzten öffentlichen Auftritt der Kessler-Zwillinge: der Premiere des Circus Roncalli Ende Oktober. Die drei Frauen verband jahrelang eine enge Freundschaft.

Weihnachtsstimmung? Will bei ihr heuer kaum aufkommen. "In diesem Jahr ist es etwas...", setzt Moderatorin Carolin Reiber im Gespräch mit der AZ an – und stockt. Erst vor knapp zwei Wochen hat die Münchnerin ihre beiden engen Freundinnen Alice und Ellen Kessler verloren.

Die AZ trifft Reiber beim alljährlichen "BR-Budenzauber" am Standort des Bayerischen Rundfunks in Freimann. "Das letzte Jahr war ich noch hier mit Katrin Kühnemann (starb im März dieses Jahres, d. Red.) – dann Alice und Ellen." Die 85-Jährige wirkt ungläubig.

Zwei Wochen nach dem Tod der Kessler-Zwillinge: So geht es Carolin Reiber heute

Bekanntlich hatten die Kessler-Zwillinge den Weg des Freitods gewählt und sich am 17. November in ihrem Anwesen in Grünwald für einen assistierten Suizid entschieden - eingeweiht war auch im engen Umfeld der Schwestern niemand.

Auch für Freundin Carolin Reiber ist es ein Schock, als sie vom Tod der Kessler-Zwillinge erfährt. Doch wie geht es der Moderatorin jetzt, zwei Wochen später? "Man muss sich damit jetzt erst einmal so ganz langsam befassen", sagt die Münchnerin, die von den Kessler-Zwillingen mit einem Abschiedsbrief und persönlichen Schmuckstücken aus ihrem Nachlass bedacht wurde.

Carolin Reiber (Mitte) mit Alice und Ellen Kessler beim letzten öffentlichen Auftritt der Kessler-Zwillinge: der Premiere des Circus Roncalli Ende Oktober. Die drei Frauen verband jahrelang eine enge Freundschaft.
Carolin Reiber (Mitte) mit Alice und Ellen Kessler beim letzten öffentlichen Auftritt der Kessler-Zwillinge: der Premiere des Circus Roncalli Ende Oktober. Die drei Frauen verband jahrelang eine enge Freundschaft. © IMAGO

Carolin Reiber moderierte 56 Jahre für den BR

Dabei verbindet Reiber mit dem BR-Budenzauber üblicherweise schöne Erinnerungen: "Ich bin gewissermaßen der Oldtimer hier", schwelgt die 85-Jährige am Montag in Erinnerungen: "56 Jahre lang war ich für den BR präsent." Ihre letzte Sendung: im Jahr 2015.

Lesen Sie auch

Doch heuer scheint über dem Event gewissermaßen ein Schatten zu liegen: "Heute lese ich dann auch noch die Geschichten vom Thomas (Gottschalk, der seine Krebserkrankung öffentlich machte, d. Red.)."

Thomas Gottschalk hat seinen ersten großen TV-Auftritt mit Carolin Reiber

Reiber kennt den Entertainer seit Jahrzehnten. Was viele nicht wissen: Gottschalks erster großer TV-Auftritt im Alter von 28 Jahren war die Moderation des deutschen Vorentscheids zum Grand Prix 1979 - an der Seite von Carolin Reiber. "Vier Jahre lang haben wir gemeinsam den Grand Prix de la Chanson (heute Eurovision Song Contest) moderiert - Dschingis Khan, Ein bisschen Frieden, Johnny Logan - das haben wir ja alles zusammen gemacht", erinnert sich die Moderatorin.

Sie kennen sich seit Jahrzehnten: Carolin Reiber und Thomas Gottschalk im Jahr 1991 bei einer Aufzeichnung der Erfolgs-Show "Wetten, dass...?".
Sie kennen sich seit Jahrzehnten: Carolin Reiber und Thomas Gottschalk im Jahr 1991 bei einer Aufzeichnung der Erfolgs-Show "Wetten, dass...?". © IMAGO/teutopress GmbH

Carolin Reiber: "Haben noch zu Ralph Siegels Geburtstag an einem Tisch gesessen"

Noch zum Geburtstag von Ralph Siegel Ende September habe Reiber mit Gottschalk an einem Tisch gesessen: "Das war eine Stimmung, das war heiter" - angemerkt habe sie dem Entertainer damals noch nichts. Und seine viel diskutierten Auftritte bei der Bambi- und der Romy-Verleihung? Hat Reiber nicht gesehen, wie sie sagt. "Aber ich habe mich gefragt, was das für Menschen sind - die nur so böse und hasserfüllt sind, weil sie anonym sind." 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 52 Minuten / Bewertung:

    Nun ja Frau Reiber. Ich habe auch Kritik an Gottschalks Aussage bei Chers Auftritt geübt.
    Nur wußte zu dem Zeitpunkt niemand von Gottschalks Krankheit und dass er diese starken Schmerzmittel nimmt. Denn dann wäre mir der Zusammenhang klar gewesen und ich hätte mir die Kritik erspart.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.