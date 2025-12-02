"Böse und hasserfüllt": Carolin Reiber schockiert über Kritik an Thomas Gottschalk
Weihnachtsstimmung? Will bei ihr heuer kaum aufkommen. "In diesem Jahr ist es etwas...", setzt Moderatorin Carolin Reiber im Gespräch mit der AZ an – und stockt. Erst vor knapp zwei Wochen hat die Münchnerin ihre beiden engen Freundinnen Alice und Ellen Kessler verloren.
Die AZ trifft Reiber beim alljährlichen "BR-Budenzauber" am Standort des Bayerischen Rundfunks in Freimann. "Das letzte Jahr war ich noch hier mit Katrin Kühnemann (starb im März dieses Jahres, d. Red.) – dann Alice und Ellen." Die 85-Jährige wirkt ungläubig.
Zwei Wochen nach dem Tod der Kessler-Zwillinge: So geht es Carolin Reiber heute
Bekanntlich hatten die Kessler-Zwillinge den Weg des Freitods gewählt und sich am 17. November in ihrem Anwesen in Grünwald für einen assistierten Suizid entschieden - eingeweiht war auch im engen Umfeld der Schwestern niemand.
Auch für Freundin Carolin Reiber ist es ein Schock, als sie vom Tod der Kessler-Zwillinge erfährt. Doch wie geht es der Moderatorin jetzt, zwei Wochen später? "Man muss sich damit jetzt erst einmal so ganz langsam befassen", sagt die Münchnerin, die von den Kessler-Zwillingen mit einem Abschiedsbrief und persönlichen Schmuckstücken aus ihrem Nachlass bedacht wurde.
Carolin Reiber moderierte 56 Jahre für den BR
Dabei verbindet Reiber mit dem BR-Budenzauber üblicherweise schöne Erinnerungen: "Ich bin gewissermaßen der Oldtimer hier", schwelgt die 85-Jährige am Montag in Erinnerungen: "56 Jahre lang war ich für den BR präsent." Ihre letzte Sendung: im Jahr 2015.
Doch heuer scheint über dem Event gewissermaßen ein Schatten zu liegen: "Heute lese ich dann auch noch die Geschichten vom Thomas (Gottschalk, der seine Krebserkrankung öffentlich machte, d. Red.)."
Thomas Gottschalk hat seinen ersten großen TV-Auftritt mit Carolin Reiber
Reiber kennt den Entertainer seit Jahrzehnten. Was viele nicht wissen: Gottschalks erster großer TV-Auftritt im Alter von 28 Jahren war die Moderation des deutschen Vorentscheids zum Grand Prix 1979 - an der Seite von Carolin Reiber. "Vier Jahre lang haben wir gemeinsam den Grand Prix de la Chanson (heute Eurovision Song Contest) moderiert - Dschingis Khan, Ein bisschen Frieden, Johnny Logan - das haben wir ja alles zusammen gemacht", erinnert sich die Moderatorin.
Carolin Reiber: "Haben noch zu Ralph Siegels Geburtstag an einem Tisch gesessen"
Noch zum Geburtstag von Ralph Siegel Ende September habe Reiber mit Gottschalk an einem Tisch gesessen: "Das war eine Stimmung, das war heiter" - angemerkt habe sie dem Entertainer damals noch nichts. Und seine viel diskutierten Auftritte bei der Bambi- und der Romy-Verleihung? Hat Reiber nicht gesehen, wie sie sagt. "Aber ich habe mich gefragt, was das für Menschen sind - die nur so böse und hasserfüllt sind, weil sie anonym sind."
