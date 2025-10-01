Ralph Siegel lädt zur Mega-Sause im Bayerischen Hof: Raunen geht bei Söder-Rede durch den Saal

Ralph Siegel versammelt noch einmal die Größen des Showgeschäfts in München. Der Jahrhundertkomponist lädt anlässlich seines 80. Geburtstags zur großen Gala in den Ballsaal des Hotels Bayerischer Hof. 550 Gäste und Wegbegleiter gratulieren.

Diesen Abend hat sich Ralph Siegel so sehr gewünscht. Lange Zeit war unklar, ob die Gesundheit mitspielt. Sichtlich bewegt sagte der überglückliche Jubilar an der Seite seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau Laura: "Wenn ich jeden Gratulanten einzeln umarmen müsste, säße ich in sechs Stunden noch hier. Es ist ein langes Leben, aber ich hab es gelebt." Dankbar zeigte er sich auch gegenüber seinen Ärzten: "Es war fragwürdig, ob ich die 80 schaffen werde."

Gala am 80. Geburtstag: Streifzug durch Ralph Siegels Lebenswerk

Musikalisch wurde die von Thomas Gierling moderierte Gala zu einem emotionalen Streifzug durch Siegels Lebenswerk: Katja Ebstein sang "Theater", Nicole ein Hit-Medley mit "Ein bisschen Frieden", Lou "Let’s Get Happy" und die neuformierte Gruppe Dschinghis Khan brachte gleich mehrere Mitsing-Klassiker mit. Zwischen Ballsaal und Atrium erhob sich die Bühne, auf der sich Schlagermomente, Erinnerungen und Standing Ovations abwechselten.

"Das einzige, was man ihm wünschen muss, ist Gesundheit"

Katja Ebstein lobte ihren langjährigen Weggefährten: "Ralphchen, du hast deine Rolle schon früh gefunden." Und mit Blick auf Siegels gesundheitliche Herausforderungen – dreimal Krebs, dazu die Nervenkrankheit Polyneuropathie – fügte sie hinzu: "Das einzige, was man ihm wünschen muss, ist Gesundheit."

Die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Unter anderem feierten Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina, Frank Elstner mit Ehefrau Britta und Tochter Enya, Fritz Egner, Paola Felix, Lena Valaitis, Peggy March, Ireen Sheer, Roberto Blanco, Stefan Mross mit Eva Luginger, Regine Sixt, Heidi Beckenbauer, Dagmar Wöhrl, Wolfgang Bosbach mit Tochter Caroline, Marianne und Michael Hartl, Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone, Leslie und Eva Mandoki, Simone Ballack sowie Clemens und Margit Tönnies. Auch Siegels Töchter Giulia, Alana sowie Adoptiv-Tochter Ruby waren im Bayerischen Hof dabei.

Zu Beginn des langen Gala-Abends sorgte Bayerns Ministerpräsident für Heiterkeit. Markus Söder habe eigentlich gedacht, "es handle sich um eine kleine private Familienfeier". An Hit-Komponist Siegel gewandt: "Sie sind ein Lebensbegleiter und eine Legende." Und gab dann sogar private Einblicke: "Bei 'Griechischer Wein‘ flippt meine Frau aus."

Markus Söder mit Mini-Fauxpas

Dann vergaloppierte sich Söder und wurde unbeabsichtigt uncharmant. Als er die erste deutsche ESC-Siegerin Nicole als "damals eine wunderschöne junge Frau" bezeichnete, ging ein lautes Raunen durch den riesigen Saal. Söder korrigierte sofort und schmunzelte: "Ist sie natürlich immer noch."

Die heute 60-Jährige hielt wenig später die emotionalste Rede des Abends und ließ Söders Mini-Fauxpas unkommentiert. Nicole machte stattdessen klar, dass ihr Song "Ein bisschen Frieden" leider "nichts an Aktualität verloren" habe. Siegel erwiderte: "Du hast mein Leben schon sehr bereichert und verändert, liebe Nicole."

Es waren aber nicht nur die großen Auftritte, sondern auch die leisen Zwischentöne, die den Abend prägten. Ottfried Fischer sagte zur AZ: "Ich schätze an Ralph besonders, dass er Künstler immer gefördert hat und nie eigennützig gewesen ist."

Thomas Gottschalk, im schwarzen Pailletten-Sakko, erinnerte sich in der AZ an seine eigenen TV-Anfänge: "Ich kenne Ralph bestimmt seit 50 Jahren. Ich war mitverantwortlich, dass Dschinghis Khan 1979 zum Grand Prix nach Jerusalem gefahren sind. Naja, ich habe zumindest damals mit Carolin Reiber den Vorentscheid moderiert. Es war mein erster großer Fernseh-Auftritt in der ARD."

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter kam nicht persönlich, meldete sich per Videobotschaft: "Sie haben als Mr. Grand Prix Musik-Geschichte geschrieben."

Roberto Blanco gratulierte mit den Worten: "Ralph, ich bin acht Jahre älter. Ich rate dir: Nie verzagen, immer weitermachen. Das hält uns jung." Mit Blick auf seine Ehefrau Laura, die er vor zehn Jahren kennenlernte, sagte Ralph Siegel: "Auf die nächsten zehn Jahre, sofern es der liebe Gott will."