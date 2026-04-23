Birgit Schrowange: Besichtigung von Münchner Miet-Wohnungen "aus Spaß"

Birgit Schrowange hat Köln den Rücken gekehrt und lebt jetzt in München. Nun verrät die Moderatorin, wie es wirklich zum überraschenden Umzug kam – und warum aus einer Wohnungsbesichtigung "aus Spaß" plötzlich ernst wurde.

Lange Zeit war Köln ihre Heimat, doch inzwischen lebt Birgit Schrowange (68) in München. Nun sprach die ehemalige RTL-Moderatorin erneut über die Hintergründe ihres Umzugs – und die haben vor allem mit der Liebe zu tun. "Mein Mann hat sich in Köln nicht so wohlgefühlt", erklärte Schrowange im "Kölner Treff". Für Frank Spothelfer sei sie schließlich nach Bayern gezogen. Doch Wohnungen schaute sich das Paar zunächst eher aus Neugier, ganz unverbindlich und ohne ernsthafte Absicht an.

Birgit Schrowange und Mann: Wohnungssuche "aus Spaß" – und plötzlich wird es ernst

Kennengelernt hatten sich Schrowange und Spothelfer im Jahr 2017 auf einer Kreuzfahrt. Seit über zweieinhalb Jahren sind die beiden verheiratet. Der Umzug nach München war ursprünglich gar nicht konkret geplant gewesen. Vielmehr begann alles eher beiläufig: Freunde waren nach München gezogen und deswegen hätten sich Schrowange und Spothelfer "aus Spaß" Wohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt angeschaut.

Moderatorin trotzt dem Münchner Mietmarkt

Dass daraus tatsächlich ein Wohnungs- und Städtewechsel werden würde, hätte sie selbst anfangs nicht erwartet. Schließlich gilt der Münchner Immobilienmarkt als schwierig und angespannt. Doch dann ging alles ganz schnell, verriet Schrowange: "Zack, hatten wir eine wunderschöne Wohnung."

Vier Zimmer: Birgit Schrowange wohnt in der Isarvorstadt

Kurz darauf stand die Entscheidung fest: Köln wurde verlassen und München zum neuen Lebensmittelpunkt von Birgit Schrowange und Frank Spothelfer. Bei der Einrichtung der heimischen vier Wände hatte Schrowange das Zepter in der Hand. Frank Spothelfer sagte bei "Bunte": "Sie hat mir Vorschläge gemacht und ich nickte dann." Seit Februar wohnt das Paar auf 140 Quadratmetern (vier Zimmer) mitten in der Isarvorstadt.

Schrowange im AZ-Interview: "München war immer die Lieblingsstadt meines Mannes"

Bereits kurz nach ihrem Umzug hatte Schrowange mit der AZ über ihr neues Leben gesprochen. Damals erklärte sie über Ehemann Frank: "München war immer seine Lieblingsstadt, während ich gar keine richtige Verbindung zu dieser Stadt hatte. Er hat vor Jahren hier studiert."

Einer der ersten Auftritt in München: Frank Spothelfer und Birgit Schrowange beim Pink Christmas. © Daniel von Loeper

Inzwischen hat die Moderatorin Gefallen an der bayerischen Landeshauptstadt gefunden: "Ich fand München schon immer sehr schön und sehr sauber – das fällt auf." Besonders schätzt die 68-Jährige die Lage: "Die Nähe zu Italien und den Bergen ist sehr reizvoll."

Hoher Freizeitwert und überraschend freundliche Menschen

Auch das Lebensgefühl überzeugte die Moderatorin: "Der hohe Freizeitwert macht München aus." Zudem hätten die Münchner Schrowange positiv überrascht: "Ich finde die Menschen außerordentlich freundlich. Man hatte mich gewarnt, dass hier ein grantiger Ton herrschen könne. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen."

Bleibt nicht unerkannt: Birgit Schrowange war 35 Jahre lang im TV

Inkognito bleibt Birgit Schrowange aber auch in München nicht: "Ich werde noch relativ häufig erkannt." Natürlich mache sie die Selfies mit Fans "aber auch wirklich gerne". Schließlich kennt man die TV-Moderatorin seit Anfang der Achtziger. Zunächst als ZDF-Programmansagerin, später als Moderatorin. Bundesweit bekannt wurde sie vor allem durch das RTL-Magazin "Extra", das Schrowange 25 Jahre lang moderierte (1994 bis 2019).

Ins TV wolle Schrowange aber nicht mehr. "Die Sendungen, die ich machen durfte, waren sehr unterschiedlich und ich konnte viel ausprobieren. Aber jetzt ist dieses Kapitel für mich beendet", sagte sie der AZ.