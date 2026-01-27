Klare Rollenverteilung bei Neu-Münchnerin Birgit Schrowange: "Ich bestimme"

Seit wenigen Wochen haben Birgit Schrowange und Ehemann Frank Spothelfer ihren Lebensmittelpunkt nach München verlagert. Eine Wohnung ist bereits bezogen – und da herrschen bei einem Thema ganz strikte Regeln.

Für Birgit Schrowange hat ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Die ehemalige Moderatorin ist Anfang des Jahres mit Ehemann Frank Spothelfer von Köln nach München gezogen. "Wir mögen es einfach", hatte sie vor ihrem Umzug im Dezember 2025 der AZ verraten. Jetzt ist alles unter Dach und Fach, das neue Quartier in der Isarvorstadt ist längst eingerichtet. Bei diesem Thema scheint vor allem Birgit Schrowange in der Beziehung das Sagen zu haben.

Schrowange-Ehemann Frank Spothelfer: "Sie sagt, wo es lang geht"

Am vergangenen Wochenende besuchte die 67-Jährige mit ihrem Partner die legendäre "Weißwurstparty" im Biohotel Stanglwirt bei Kitzbühel. Im Gespräch mit " " machte Schrowange klar, wer im gemeinsamen Haushalt das Kommando hat. "Ich bestimme sowieso, wie die Einrichtung aussieht", sagte sie lachend. Ehemann Frank Spothelfer bestätigte: "Sie sagt, wo es lang geht, und ich habe zwei Hände." Da scheint sich das Ehepaar sehr gut zu ergänzen und der Schrowange-Partner fügte an: "Sie hat mir Vorschläge gemacht und ich nickte dann."

Die ehemalige Moderatorin selbst betonte allerdings, dass sie bei dieser klaren Rollenverteilung dennoch kompromissbereit sei. Wenn ihr Ehemann eine "Schrankwand von der Oma" unbedingt in der neuen Wohnung sehen wollte, wäre das für sie in Ordnung. "Gott sei Dank" sei das aber nicht der Fall, wie Birgit Schrowange berichtete. "Wir verstehen uns einfach gut. Wir lachen viel zusammen."

So hat Birgit Schrowange ihren Ehemann kennengelernt

Seit 2017 sind Birgit Schrowange und Frank Spothelfer ein Paar. Kennengelernt haben sie sich auf einer Kreuzfahrt. Bei einer Veranstaltung an Bord sei die 67-Jährige von der Moderatorin gefragt worden, ob sie sich in ihrem Alter noch eine neue Beziehung vorstellen könne. Darauf habe sie geantwortet: "Ich bin noch nicht durch. Gibt es denn hier ein paar nette Singles?" Tatsächlich war unter den Date-Willigen auch ihr heutiger Ehemann, der damals prompt auf die Bühne geholt wurde. Für den Unternehmer stellte sich dieser Mut als eine der schönsten Entscheidungen seines Lebens heraus, wie er verriet. "Die richtige Wahl – die richtige Kreuzfahrt ausgesucht."