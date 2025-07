Bei Bill und Tom Kaulitz gibt es keine Tabus. Das stellen die Tokio-Hotel-Zwillinge in aktuellen Aufnahmen unter Beweis. Gehen sie damit zu weit?

Ehrlichkeit spielt bei Bill (35) und Tom (35) Kaulitz eine große Rolle. Wer sich nach außen hin nicht authentisch zeige, ecke bei den Zwillingen an. Das bekam zuletzt auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) zu spüren, dem die Tokio-Hotel-Stars vorwarfen, sich zu Unrecht als bodenständig zu präsentieren. Um ihren eigenen Ansprüchen an Ehrlichkeit gerecht zu werden, lassen Bill und Tom Kaulitz in ihrer Netflix-Doku-Serie sprichwörtlich die Hosen fallen. Doch gehen sie in einer Szene zu weit?

Bill und Tom Kaulitz verraten Geheimnis: "Wir machen das einfach"

In der dritten Folge der im Juni veröffentlichten zweiten Staffel von " " unterhält sich Bill mit seinem Assistenten. Währenddessen sitzt er an einem Küchentresen in seiner Wohnung – ausgestattet mit Stift und Papier, um "irgendwelche Bankunterlagen" zu unterzeichnen. "Wie unterschreibt nochmals Tom?", platzt es aus dem Tokio-Hotel-Frontman heraus. Sein Assistent fragt ihn daraufhin: "Du unterschreibst für Tom? Das geht?" Von Bill Kaulitz gibt es eine ehrliche Antwort: "Ja, wir machen das einfach." Seine "Devise im Leben" sei: "Gar nicht erst fragen, dann kriegst du auch kein 'Nein'." Tom Kaulitz scheint über die Denkweise seines Bruders wenig empört zu sein. In einer anderen Szene meint der 35-Jährige anschließend: "Ich kann Bills Unterschrift auch, die ist ganz einfach." Er unterschreibt wohl ebenfalls öfters im Namen seines Bruders.

Private Angewohnheit von Kaulitz-Zwillingen: "Das ist, glaube ich, illegal"

Der Mann von Heidi Klum (52) scheint zu wissen, dass das rechtlich nicht gehe: "Ja, das machen wir öfter mal, das ist, glaube ich, illegal." Tatsächlich ist das Fälschen von Unterschriften – auch in den USA, wo die beiden seit vielen Jahren leben – eine Straftat. Doch die Aussagen von Bill und Tom Kaulitz in ihrer Doku-Serie sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Schließlich ist möglich, dass die Tokio-Hotel-Zwillinge – vor allem, wenn es um rechtliche Dokumente geht – nicht wirklich gegenseitig die Unterschriften fälschen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Brüder einen Scherz erlauben.

Tom Kaulitz stellt fest: "Würde einiges erklären"

Tom Kaulitz betont, in den meisten Fällen unterschreibe Bill keine seiner Dokumente, wenn er davon nichts wisse. Ganz sicher scheint er sich der Sache dann aber doch nicht. Der Tokio-Hotel-Gitarrist fragt mit Blick in die Kamera: "Würde er einfach so etwas unterschreiben, was noch keiner gelesen hat, mit meiner Unterschrift?" Er beantwortet seine eigene Frage und äußert: "Das würde einiges erklären." Was Tom Kaulitz damit meint, verrät er nicht. Doch der 35-Jährige kann sich ein anschließendes Lachen nicht verkneifen.

Bill Kaulitz' Assistent witzelt in einem Einzel-Interview: "Kriminelle Energie ist nicht so gut für mich, das hab ich nicht so gern." Auch er kommt ins Grinsen. Ob die Tokio-Hotel-Zwillinge künftig weitere Geheimnisse aus ihrem Privatleben aufdecken? Davon ist wohl auszugehen.