Bill Kaulitz stellt gern sein Leben im Luxus zur Schau. Wenn sich gut verdienende Promi-Kollegen bodenständig zeigen wollen, scheint der Sänger dafür kein Verständnis zu haben. Jetzt enthüllt Kaulitz das Luxusleben eines bekannten deutschen Moderators. Auch will er ihn ermutigen, sein Geld zu verprassen.

Dass Bill Kaulitz (35) sehr gut verdient, ist kein Geheimnis. Durch Einnahmen der Band Tokio Hotel, den gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Tom (35), Werbekampagnen und die Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" rollt beim 35-Jährigen der Rubel. Gern präsentiert er sein Leben im Luxus auf Social Media und spricht offen darüber, dass er keinen Cent zweimal umdrehen will und muss.

Für den Sänger ist das ganz normal – viele andere, vor allem deutsche, Promis wollen sich hingegen bodenständiger zeigen. So auch ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) und dessen Kollegen vom Podcast "Baywatch Berlin", Thomas Schmitt (45) und Jakob Lundt (38). Bill Kaulitz, kein Fan von Bescheidenheit, enthüllt nun deren geheimes Luxusleben.

Will "aufklären": Das verrät Bill Kaulitz über Luxusleben von Klaas Heufer-Umlauf

"Wir können ja mal aufklären", so Bill Kaulitz im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom im Podcast " ". Der Sänger könne nicht verstehen, warum Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt als "Multi-Millionäre" kein prunkvolleres, öffentliches Leben führen. Bill und Tom Kaulitz haben ein "kleines Office in Berlin-Mitte", in dem unter anderem Bürokram für die Band Tokio Hotel erledigt werde.

Ihre Podcast-Kollegen von "Baywatch Berlin" hingegen, und speziell Heufer-Umlauf, haben wohl "eine weiße Villa" in der Hauptstadt, die "wunderschön" sei, so Kaulitz. "Da können wir nicht mithalten", ist sich der Tokio-Hotel-Star sicher. Dass sein Bruder und er die meiste Zeit im Jahr auf luxuriösen Anwesen in Los Angeles wohnen, lässt er hierbei unerwähnt. Doch Bill Kaulitz betont zudem: "Klaas, ich habe deinen Porsche gesehen, der ist geiler als meiner. Und du hast auch einen geilen Pool."

Tokio-Hotel-Star über ProSieben-Moderator: "Vom Geld verleiten lassen"

Der 35-Jährige schwärmt vom großen "Imperium" von Klaas Heufer-Umlauf, der gemeinsam mit Joko Winterscheidt (46), Thomas Schmitt und Fernsehproduzent Arne Kreutzfeldt (47) die Produktionsgesellschaft Florida Entertainment gründete. Heufer-Umlauf ist auch als Gesellschafter bei Studio Bummens eingetragen – der Podcast-Firma, die unter anderem "Baywatch Berlin" produziert. Bill Kaulitz meint: "Die machen jetzt ja auch Video-Podcasts, da bekommt man nochmal ein Milliönchen drauf, die haben sich vom Geld verleiten lassen." Das finde der Sänger "nicht schlimm", doch Kaulitz betont: "Die können auch mal ihr Luxusleben zeigen!"

Laut Bill Kaulitz verdienen Thomas Schmitt (l.), Klaas Heufer-Umlauf (Mitte) und Jakob Lundt (r.) als Hosts des Podcasts "Baywatch Berlin" viel Geld. © dpa/Oliver Dietze

Bill Kaulitz hat kein Verständnis für Bescheidenheit: "Habt doch nicht so Angst!"

Bill Kaulitz äußert in Bezug auf Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt: "Zeigt doch mal eure große Villa!" Er sei großer Fan der Podcast-Hosts von "Baywatch Berlin", doch könne nicht verstehen, warum sie sich bescheiden zeigen wollen: "Habt doch nicht so eine Angst!" Kaulitz ist der Meinung, sein Bruder, er und die Berliner Podcast-Kollegen "ticken alle gleich". Er will Heufer-Umlauf, Schmitt und Lundt dazu ermutigen, gemeinsam mit ihm das Ersparte zu verprassen.

Bill Kaulitz sei motiviert, "in der Ersten Klasse mit ihnen Champagner" zu trinken und "das Geld rauszuhauen". Ob er Klaas Heufer-Umlauf und die anderen Hosts von "Baywatch Berlin" dazu überreden kann? Das wird die Zukunft zeigen.