Nach dem Liebes-Aus mit Marc Eggers ist Bill Kaulitz nicht gut auf seinen Ex zu sprechen. Nach längerer Zeit äußert sich der Sänger erstmals wieder über die einstige Beziehung mit dem Ballermann-Star. Dabei wird deutlich: Die Erinnerung an gemeinsame Zeiten mit Eggers schmerzt Kaulitz noch sehr.

Bill Kaulitz (35) bestätigte im vergangenen Herbst stolz seine Beziehung mit Ballermann-Star Marc Eggers (38). Bereits nach wenigen Monaten kam es jedoch zum Liebes-Aus, wie der Tokio-Hotel-Sänger im Januar dieses Jahres erstmals andeutete. Kaulitz machte kein Geheimnis daraus, dass die einstigen Turteltauben nicht im Guten auseinandergegangen sind. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass Eggers den 35-Jährigen ausgenutzt habe, um bekannter zu werden. Nachdem sich der Bruder von Tom Kaulitz (35) länger nicht mehr über seinen Ex und die einstige Beziehung äußerte, meldet er sich jetzt wieder zu Wort. Was hat der Musiker zu sagen?

Bill Kaulitz spricht über Marc Eggers: "Weil Dinge wieder hochkommen"

Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder kommen in einer aktuellen Podcast-Folge von " " auf ein besonderes Projekt zu sprechen. Die zweite Staffel ihrer Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" erscheint am 17. Juni auf Netflix – und die Zwillinge erzählen ihren Fans, was sie in den einzelnen Episoden erwartet.

Wie auch in der ersten Staffel werden die Tokio-Hotel-Stars in ihrem Alltag begleitet. Es gebe keine Tabus, auch "unangenehme Dinge" sollen gezeigt werden. Dazu zähle für Bill Kaulitz auch die Beziehung und das anschließende Liebes-Aus mit Marc Eggers. Der Sänger meint: "Ich hab da echt mit mir gerungen, weil natürlich auch viele Dinge wieder hochkommen und aufgewirbelt werden, wenn man das sieht. Also mein Ex und so."

Schmerzende Erinnerungen für Bill Kaulitz: "Nicht schön anzugucken"

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" begannen im Sommer 2024 und endeten im Februar dieses Jahres. Demnach kann man wohl davon ausgehen, dass die Trennung im Frühjahr in der Netflix-Serie tatsächlich eine Rolle spielt.

Bill Kaulitz ist der Meinung, ein solches Doku-Projekt solle durchweg authentisch sein: "Darum bin ich auch froh, dass auch Sachen dabei sind, die vielleicht wehtun, und nicht schön sind anzugucken." Die Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit Marc Eggers schmerzt ihn also noch sehr. "Aber das gehört eben dazu", schildert der Musiker.

Tom Kaulitz im Liebesglück mit Heidi Klum: Aber was ist mit Bill?

Tom Kaulitz sieht das ähnlich und betont, dass das Leben eben nicht immer nur schön sei. Was sein Liebesleben angeht, kann sich der Tokio-Hotel-Gitarrist jedoch seit einigen Jahren nicht beschweren. Seit Februar 2019 ist der 35-Jährige mit Topmodel Heidi Klum (52) verheiratet. Zuletzt wurde während der Geburtstagsparty der 52-Jährigen deutlich, wie glücklich die beiden nach wie vor miteinander sind.

Ob auch Bill Kaulitz bald wieder auf Wolke sieben schwebt? Das wird die Zukunft zeigen. Klar ist, der Tokio-Hotel-Sänger hält seine Fans sicherlich auf dem neusten Stand.