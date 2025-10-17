AZ-Plus
Bester Imbiss in München? "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger hat einen heißen Tipp

Marisa Burger ist vor allem für ihre Paraderolle in "Die Rosenheim-Cops" bekannt. Doch auch als Food-Influencerin macht die 52-Jährige eine gute Figur. Denn nun hat sie einen exklusiven München-Tipp parat – und verrät, wo man in der bayerischen Hauptstadt unbedingt mal Döner essen sollte.
Eva Meeks
Eva Meeks
Marisa Burger kennt sich in München aus. Jetzt verrät sie, wo man in der bayerischen Metropole den besten Döner bekommt.
Marisa Burger kennt sich in München aus. Jetzt verrät sie, wo man in der bayerischen Metropole den besten Döner bekommt. © imago/imagebroker

Für Marisa Burger (52) beginnt gerade ein aufregendes neues Kapitel. Nach 25 Jahren als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" legt die Schauspielerin ihre Arbeit bei "Die Rosenheim-Cops" nieder. Leicht fällt ihr das Serien-Aus nicht – doch sie freut sich nun über andere Herzensprojekte, wie zum Beispiel einen eigenen Podcast. Darin gibt Marisa Burger jetzt einen kulinarischen Tipp für alle Münchner.

Marisa Burger verrät: "Der beste Döner in München"

Seit dem 17. September gehen die "Miriam Stockl"-Darstellerin Marisa Burger und Schauspielkollegin Solveig Duda (53) regelmäßig mit ihrem Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" auf Sendung. Darin plaudern die Freundinnen über Rezepte, Bücher, Filme und mehr – eben "alles, was das Leben schöner macht", insbesondere in Münchens Kulturszene.

In der neuesten Ausgabe kommt Burger auf einen Kino-Abend zu sprechen, der sich kürzlich zugetragen hat: "Wir waren im Monopol Kino und haben uns [One Battle After Another, Anm. d. Red. ] angeguckt. Und daneben ist ein Uigure. Und der hat den besten Döner, finde ich, in München und die besten Falafeln." Gemeint ist das "Uyghur Kepabhaus" in der Schleißheimerstraße. Ein heißer Tipp von einer echten München-Expertin!

Wer Marisa Burger persönlich treffen will, sollte wohl dem "Uyghur Kepabhaus" in München mal einen Besuch abstatten.
Wer Marisa Burger persönlich treffen will, sollte wohl dem "Uyghur Kepabhaus" in München mal einen Besuch abstatten. © imago/Breuel-Bild

"Die Rosenheim-Cops": Letzter Drehtag für Marisa Burger

Auch wenn die Schauspielerin mit neuen Projekten gut ausgelastet ist, dürfte ihr "Rosenheim-Cops"-Exit seine Spuren hinterlassen. Am 17. Oktober steht ihr letzter Drehtag an. Über den finalen Setbesuch hatte die "Miriam Stockl"-Darstellerin bereits im Sommer 2025 gesagt: "Ihr müsst mir wasserfeste Wimperntusche besorgen."

Wie emotional der Abschied wirklich ausfällt, wird Marisa Burger schon bald der AZ verraten. Am 12. November wird sie beim legendären AZ-Sofa zu Gast sein. Und nach ihrem exklusiven Döner-Tipp könnte auch der Ort für eine tröstende Mahlzeit bereits feststehen: das "Uyghur Kepabhaus" in der Schleißheimerstraße.

  • Mechthild S.-L. vor einer Stunde / Bewertung:

    Unsere tägliche Marisa gib uns heute ...

    Bitte unbedingt mehr von ihr! Da gibt es doch Möglichkeiten, z.B. einen Live-Ticker, einen Live-Tracker, also wo sie sich gerade aufhält, besser noch, was sie heute noch vorhat, nur damit man ihr nicht zufällig über den Weg laufen muss.

    Und unbedingt zusammen mit Martin Rütter in einen gemeinsamen 24/7-Podcast unterbringen!

  Dicker Hals vor einer Stunde:
    Antwort auf Kommentar von Mechthild S.-L.

    .........denke besser sie tut sich mit "unser-täglich-Felix" zusammen!......... :-)

  keinerosarotebrille vor 4 Stunden:

    Paraderolle in "Die Rosenheim-Cops" ... als Food-Influencerin macht die 52-Jährige eine gute Figur.... beginnt ein aufregendes neues Kapitel...mit neuen Projekten gut ausgelastet... der AZ-typische PR-Text über die biedere Nebendarstellerin mit den immerselben langweiligen Dialogen. Null Weiterentwicklung. Ich denke, dass sie bei den RC nicht gekündigt hat, sondern sie deshalb aus der Serie genommen wurde.

