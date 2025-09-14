"Letzter Drehtag" bei "Die Rosenheim-Cops": Für wen die letzte Klappe gefallen ist

Allzu lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden: Am 7. Oktober startet die Ausstrahlung der neuen Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Die Dreharbeiten sind noch immer nicht ganz abgeschlossen – doch zumindest für manche der Stars ist nun die letzte Klappe gefallen.

Die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" wird mit Spannung erwartet. Wie steht es um die Dreharbeiten?

"Die Rosenheim-Cops" gehen schon bald mit 25 neuen Folgen auf Sendung. Ab dem 7. Oktober heißt es wieder wöchentlich "Es gabat a Leich" im ZDF. Hinter Cast und Crew liegen monatelange Dreharbeiten – von denen sie Fans auf Social Media mit Eindrücken versorgten. Für manche der beliebten Darsteller ist nun offenbar die letzte Klappe gefallen: Und es ist nicht Publikumsliebling Marisa Burger (52).

"Die Rosenheim-Cops": "Letzter Drehtag" für Dieter Fischer und Co.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Die Rosenheim-Cops" erhalten Fans Einblicke hinter die Kulissen. Eine neue Instagram-Story zeigt nun, dass die 25. Staffel inzwischen im Kasten sein muss – zumindest für manche der beliebten TV-Kommissare.

Abgedreht: Für diese vier Darsteller ist offenbar die letzte Klappe gefallen. © instagram/dierosenheimcops

Freudig strahlen die Cast-Mitglieder Anastasia Papadopolou (48), Michaela Weingartner (35) und Dieter Fischer (54) mit einem Gastdarsteller um die Wette. Dazu steht geschrieben: "Letzter Drehtag". Die 25. Staffel scheint somit für diese Schauspielerinnen und Schauspieler im Kasten zu sein. Doch wie steht es um die gesamte Produktion?

Marisa Burger: Letzer Drehtag bei den "Rosenheim-Cops" steht fest

Für Zuschauerliebling Marisa Burger sind die Dreharbeiten zur 25. Staffel von besonders großer Bedeutung. Die Schauspielerin hängt ihre Paraderolle der "Miriam Stockl" danach nämlich an den Nagel. Doch der Tag des endgültigen Abschieds ist noch nicht gekommen: Am 17. Oktober wird Marisa Burger zum letzten Mal für "Die Rosenheim-Cops" vor die Kamera treten.

Marisa Burger (li.) wird nach der 25. Staffel nicht mehr als "Miriam Stockl" bei den "Rosenheim-Cops" mitspielen. © ZDF/Linda Gschwentner

Erst kürzlich verriet die 52-Jährige, dass sie das Lesen der finalen Drehbücher emotional gemacht habe: "Ich musste [...] beim Drehbuchlesen schon ganz furchtbar heulen. Ich habe ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen 20 Jahre und mehr gearbeitet – diese Menschen zu verlassen, [...] das ist etwas sehr, sehr Emotionales." Für den letzten Drehtag müsse daher vorgesorgt werden: "Ich habe schon gesagt, ihr müsst mir wasserfeste Wimperntusche besorgen."