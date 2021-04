Ben Zucker hat Corona: Der Schlagersänger hat sich infiziert

Ben Zucker hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei der Vorbereitung zu einem Online-Konzert hat sich der Schlagersänger offenbar bei einem Teammitglied angesteckt. Wie geht es ihm?

Eigentlich wollte Ben Zucker seine Fans mit einem Online-Konzert unterhalten, doch jetzt ist alles abgesagt. Der Schlagersänger hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Ben Zucker muss Streaming-Konzert wegen Corona-Infektion absagen

Bei der Vorbereitung zum Online-Auftritt sei ein Teamkollege positiv auf das Virus getestet worden, wie Ben Zucker im Gespräch mit "RTL" erklärt: "Wir wollten ja schon vor zwei Wochen meine ersten Songs von meinem neuen Album vorstellen bei einem Livestream-Konzert. Da hat es sich leider schon ergeben, dass ich das Konzert absagen muss." Das Team habe sich daraufhin in Quarantäne begeben.

Die ersten Tests des Schlagersängers fielen zunächst negativ aus. Erst am Ende der Quarantäne-Zeit sei er positiv getestet worden, wie er erzählt: "Ich habe mich in der ersten Woche jeden Tag getestet und habe gedacht, ich wäre über den Berg. Zum Ende der Quarantäne habe ich dann das Testergebnis gesehen und war deutlich schockiert."

Corona bei Ben Zucker: Wie geht es dem Schlagersänger?

Zum Glück für Ben Zucker verläuft die Infektion bislang relativ milde. "Ich habe Gott sei Dank nur leichte Erkältungssymptome, es ist augenblicklich auszuhalten. Wenn es so bleibt, dann geht's wohl."

Die Promo-Termine zu seinem am Freitag erscheinenden Album mussten vorerst abgesagt werden. Trotzdem will der Schlagersänger, sobald er gesund ist, weiterarbeiten. "Jetzt werde ich mich erst recht wieder hinstellen und so bald es wieder los geht für meine Fans losarbeiten. Jetzt muss man erstmal abwarten und schauen, dass alles so bleibt und es nicht schlimmer wird."