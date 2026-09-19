Beim Oktoberfest-Start: Verena Kerth verkündet Baby-News

Wiesn-Auftakt mit überraschendem Geständnis! Verena Kerth (45) feiert in München mit ihrem besten Freund Reto Hanselmann (45). Die Moderatorin spricht über einen bislang unerfüllten Kinderwunsch. Wird Verena Kerth bald Mama?

In München ist das Oktoberfest gestartet. Zwei Wochen lang feiern, schunkeln und flirten Promis, Stars und Sternchen wieder auf der Theresienwiese. Bei der geballten Promidichte lässt die erste Klatsch-Geschichte freilich nicht lange auf sich warten. Verena Kerth (45), einstiges P1-Partygirl, TV-Star und Ex von Bayern-Titan Oliver Kahn, wird nach der ausgelassenen Anstich-Party am Nachmittag plötzlich nachdenklich.

Verena Kerth: Baby-Wunsch seit zwei Jahren

"Habe ich im Leben etwas verpasst?", fragt sie den AZ-Reporter vor den Wildstuben. Kerth erzählt, dass sie das Thema Kinder bislang nie wirklich und vollends angegangen habe. Ob sie sich noch ein Baby wünsche, will der AZ-Reporter wissen. Kerth gibt offen zu: "Ich hatte während meiner Karriere nie einen unbändigen Baby-Wunsch. Aber seit rund zwei Jahren ist er präsenter da." Die 45-Jährige ergänzt: "An manchen Tagen mehr als an anderen."

"Unterhalten uns über die verschiedensten Möglichkeiten"

Ein Kind für Verena Kerth? Die Single-Lady hat offenbar bereits eine konkrete Vorstellung davon, wie ihre Familie einmal aussehen könnte: "Seit zwei Jahren spreche ich immer wieder mit Reto darüber. Wir unterhalten uns über die verschiedensten Möglichkeiten. Auf Reto kann ich mich immer verlassen. Er ist verbindlich, anständig und blitzgescheit. Er wäre ein super Vater. Gerade in der heutigen Zeit, in der jede zweite Ehe scheitert, ist doch ein Baby mit dem schwulen besten Freund eine ideale Möglichkeit. Außerdem wäre ich nie eine alleinerziehende Mutter und wir wären finanziell abgesichert."

Reto Hanselmann und Verena Kerth denken über gemeinsamen Nachwuchs nach. © Steffen Trunk

Ein Kind mit dem besten Freund?

Verena Kerth thematisiert im AZ-Gespräch immer wieder ihr Alter. "Ich bin dieses Jahr 45 Jahre alt geworden. Seien wir doch ehrlich: Es wäre jetzt allerhöchste Eisenbahn und der wohl letztmögliche Zeitpunkt." Nach eigenen Angaben hat sie es versäumt, sich Eizellen entnehmen und einfrieren zu lassen, um sich die Möglichkeit einer späteren Schwangerschaft offenzuhalten. "Heute bedaure ich es sehr. Jetzt ist der Zug abgefahren. Aber mein Leben war zu schnelllebig. Es war immer etwas los."

Reto Hanselmann und Verena Kerth kennen sich seit zwei Jahrzehnten

Wer ist Kerths bester Kumpel Reto Hanselmann? Der 45-jährige Schweizer ist ein erfolgreicher Event-Veranstalter und Geschäftsmann. Seit acht Jahren ist Hanselmann mit einem vermögenden deutschen Unternehmer verheiratet, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Das Paar hat keine Kinder. Hanselmann besitzt Immobilien in Zürich, Monte-Carlo, München und auf Mallorca.

Kerth und Hanselmann kennen sich seit rund 20 Jahren. Auf der Wiesn sagt Reto Hanselmann zur AZ: "Für mich war immer klar: Wenn ich ein Kind haben wollte, dann nur mit einer lieben Freundin zusammen, die den Wunsch auch hat. Verena weiß, dass es bei uns gut passen würde. Auch ich bin jetzt 45. Viel Zeit bleibt nicht mehr."

"Mutter müsste auch beim Baby sein"

Er ergänzt: "Noch diskutieren wir, wo wir gemeinsam leben würden. Für mich ist klar, dass die Mutter auch beim Baby sein müsste. Ich möchte kein Kind via Leihmutter. Das Kind soll wissen, dass es eine Mama in seinem Leben gibt und mit ihr aufwächst."