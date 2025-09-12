Bei Heidi Klums Wiesn-Party: Kerstin Ott hat mit Anfrage nicht gerechnet

Kerstin Ott zählt zu den Promi-Gästen auf Heidi Klums "HeidiFest". Im Interview mit der AZ spricht die Sängerin über das Wiesn-Event und verrät, wie es zur Anfrage kam. Auch gewährt Ott einen ungefilterten Einblick in die Schlagerbranche. Sehen sich die Kollegen als Konkurrenz?

Das öffentliche Staunen war immens, als Heidi Klum (52) ihr erstes Wiesn-inspiriertes "HeidiFest" ankündigte. Am 18. September – noch vor dem offiziellen Oktoberfest-Start am 20. September – lockt Klum Scharen an Promis ins Münchner Hofbräuhaus. Zu den VIP-Gästen, die das Topmodel mit ihrer Anwesenheit beehren, zählen Roberto Blanco (88), Lucas Cordalis (58) oder auch Ross Antony (51). Ebenso lässt sich Schlagersängerin Kerstin Ott (43) das Klum'sche Spektakel nicht entgehen. Im Interview mit der AZ verrät Ott Details zum Event und wie es zur Einladung kam.

Promi verrät: "Heidi Klum hat sich gewünscht, dass ich dabei bin"

"Heidi hat sich gewünscht, dass ich beim 'HeidiFest' dabei bin", verrät Kerstin Ott der AZ. Die Einladung erfolgte jedoch nicht persönlich über Klum. "Die Anfrage kam über ihr Team", macht Ott deutlich. Die Sängerin habe nicht lange darüber nachdenken müssen, ob sie im Hofbräuhaus singen will. "Da es zeitlich gut passt und ich Heidi, Tom und Bill Kaulitz super gerne mag, war die Sache klar", schwärmt die 43-Jährige in höchsten Tönen. Dass auch Klums Ehemann Tom und ihr Schwager Bill Kaulitz beim VIP-Event geladen sind, dürfte wenig verwundern.

Kerstin Ott bei Wiesn-Event von Heidi Klum: Mit Einladung hat sie nicht gerechnet

Kerstin Ott ist schwer begeistert vom "HeidiFest" – doch mit einer Einladung hat sie wohl nicht gerechnet. "Das ist ja das Schöne an diesem Beruf. Es passieren oft Dinge, über die man noch nie nachgedacht hat. Das finde ich sehr spannend", so die "Wegen Dir"-Interpretin. Mit Schlagerkollegen wie Roberto Blanco oder Michelle (53), denen Ott beim "HeidiFest" über den Weg laufen wird, habe sie sich noch nicht über das Event ausgetauscht. Ott wolle sich davon überraschen lassen, was das die Pre-Wiesn-Party zu bieten hat.

Heidi Klum veranstaltet erstmals ihr "HeidiFest" im Hofbräuhaus München. © imago/NurPhoto

Warum das Wiesn-inspirierte "HeidiFest" am 18. September – also noch vor offiziellem Oktoberfest-Start – stattfindet, ist Kerstin Ott ein Mini-Rätsel. "Zu spekulieren liegt mir nicht", meint sie aber in der AZ. Otts Schlagerkollege Ross Antony hingegen hat da eine Idee und sprach von einem "cleveren Schachzug". Der 51-Jährige vermutete in einem anderen AZ-Interview, dass Klum womöglich ein bestimmtes Ziel verfolge.

Kerstin Ott gibt Einblick in Schlagerbranche: "Harte Pflaster"

Kerstin Ott pflegt vor allem zu einem besonderen Schlagerkollegen ein sehr inniges Verhältnis: Howard Carpendale (79). Die beiden singen gemeinsam den Song "Wegen Dir" und verstehen sich privat blendend. Oft wird in der Musikbranche ein großer Konkurrenzkampf zwischen einzelnen Künstlern vermutet. Für Ott ist diese Denkweise falsch, wie sie der AZ erklärt: "Ehrlich gesagt fühle ich die Art von Konkurrenz unter unseren Schlagerkollegen nicht. Auch nicht das harte Pflaster, von dem immer berichtet wird." Die 43-Jährige betont: "Jeder macht einfach seine Sache und dann trifft man im TV aufeinander und trinkt im Catering ein Kaffee zusammen."

Kerstin Ott auf der Bühne mit ihrem Schlagerkollegen und guten Freund Howard Carpendale. © imago/Bildagentur Monn

Helene Fischer, Andrea Berg, Howard Carpendale: Kerstin Ott spricht über Schlagerkollegen

Ist die Schlagerbranche also deutlich friedlicher als vermutet? Wenn es nach Kerstin Ott geht, lautet die Antwort wohl: ja. Vielleicht kommen deshalb auch viele Duette zwischen den verschiedensten Künstlern zustande. Neben Howard Carpendale nahm Kerstin Ott auch bereits Songs mit Andrea Berg, Ben Zucker oder gar Schlagerkönigin Helene Fischer auf.

Einen Favoriten unter ihren Duetten hat die 43-Jährige nicht: "Mir ist jedes wichtig, es waren immer schöne Stationen auf meinem musikalischen Weg. Ich liebe das Duett mit Ben ('An diesen Tagen'), weil wir uns einfach immer so schön zusammen kaputtlachen können. Das Duett mit Helene ('Regenbogenfarben'), weil es gesellschaftlich auch wichtig ist. Aber auch alle anderen."