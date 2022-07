Begrapscht und beleidigt: Riccardo Simonetti von Fans belästigt

Für viele Fans geht ein Traum in Erfüllung, wenn sie mit ihrem Idol einmal für ein Foto posieren dürfen. Doch manche gehen dafür etwas zu weit, wie Riccardo Simonetti jetzt berichtet. Bei einer Veranstaltung wurde er von Bewunderern teils heftig bedrängt.

"Habe ich keinen Respekt verdient?" Riccardo Simonetti ist aufgebracht. Am Wochenende hat er ein Konzert besucht und wurde dabei von einigen Fans erkannt und um Fotos gebeten. Für den Influencer wurden dabei aber eindeutig Grenzen überschritten.

Grapsch-Attacke: Riccardo Simonetti von Fans "unsittlich berührt"

Mit Promi-Freunden wie "Prince Charming" Nicolas Puschmann und Dragqueen Candy Crash feierte Riccardo Simonetti am Sonntagabend den Auftakt zu Lady Gagas Welttournee "The Chromatica Ball" in Düsseldorf. Gemeinsam mit über 50.000 Besuchern tanzte er ausgelassen zu Hits wie "Stupid Love", "Born This Way" und "Bad Romance". Der 29-jährige Entertainer wurde dabei selbst erkannt und posierte mit Fans für gemeinsame Selfies. Dabei kam es allerdings nicht nur zu schönen Momenten, wie er jetzt berichtet.

In seiner Instagram-Story erklärt Riccardo Simonetti, was passiert ist: "Ich freue mich total, wenn ich anderen Leuten eine Freude machen kann. [...] Aber wisst ihr, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann? Wenn Menschen, die dich nach einem Bild fragen, so unglaublich frech sind." Einige Bewunderer seien ihm beim Konzert von Lady Gaga etwas zu nah gekommen, wie er sagt: "Leute haben einfach, während sie mit mir ein Bild machen, mich unsittlich berührt, an Stellen, wo man wirklich niemanden berühren sollte, wenn man das vorher nicht fragt."

Beleidigt und runtergemacht: Riccardo Simonetti versteht Fan-Reaktion nicht

Der Influencer ist aber nicht nur über die Grapsch-Attacken verärgert. Andere Fans hatten sich offenbar einen Spaß daraus gemacht, ihn zu beleidigen und zu belästigen. Ihm sei der Hut vom Kopf geschlagen und seine Frisur verwuschelt worden, "weil sie das fürs Bild witzig" fanden. Diese Reaktionen auf seine Person sind für Riccardo Simonetti unverständlich. "Das, was ich am allerwenigsten verstehen kann, ist, wenn jemand, der ein Bild mit mir machen will, es für eine gute Idee hält, als Eröffnungsspruch mich erstmal richtig schön zu beleidigen und runterzumachen."

Ob er die betreffenden Personen bei der Security gemeldet hat, ist nicht bekannt. Jedoch will der 29-Jährige trotz dieser schlechten Erfahrung nicht auf Treffen mit Fans verzichten. "Ich weiß, dass es ein sehr großes Privileg ist, wenn man Menschen mit so einer Kleinigkeit wie einem Bild glücklich machen kann. Deswegen mache ich das auch wirklich total gerne."

Wie man als Fan respektvoll mit seinem idealisierten Promi umgeht, zeigte Riccardo Simonetti einen Tag später selbst, als er auf "Captain America"-Darsteller Chris Evans traf.

Bei der Premiere zum Netflix-Film "The Gray Man" posierte der Entertainer mit dem Schauspieler für ein gemeinsames Foto – die Hände dabei brav auf dem Rücken.