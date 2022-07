Evelyn Burdecki spricht über sexuelle Belästigung

Evelyn Burdecki war erst 16 Jahre alt, als sie von einem fremden Mann sexuell belästigt wurde. Was genau passiert ist, hat sie nun in einem Interview erzählt.

In dem Beitrag von geht es um das sogenannte "Catcalling", also sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute im öffentlichen Raum, für gewöhnlich durch Männer gegenüber Frauen. Auch Evelyn Burdecki äußert sich zu dem Thema und erzählt eine schockierende Episode aus ihrer Jugend.

"Es hat mit Catcalling angefangen, mit einem Pfeifen, das Pfeifen kam immer näher und ich wusste, ok, dieser Mann ist jetzt unmittelbar in meiner Nähe, und als ich mich umgedreht habe, habe ich sein Gesicht und seinen Penis gesehen", erzählt die 33-Jährige. "Ich hatte Todesangst und ich hatte niemanden um mich herum. Die Straßen waren leer und ich bin einfach losgerannt."

Evelyn Burdecki: "Dieser Mann hat bis heute nicht seine Strafe bekommen"

Noch schockierender: Derselbe Mann belästigte sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal: "Er war auf der anderen Straßenseite und hat gepfiffen, und es kam sofort wieder alles hoch. ich hab mein Handy rausgenommen und so getan als ob ich telefonieren würde." Angezeigt hat sie den Mann damals nicht, das Geschehene verfolgt sie bis heute: "Dieser Mann hat bis heute nicht seine Strafe bekommen, hat aber in mir etwas hinterlassen. Obwohl ich jetzt viel älter bin als damals ist das immer noch tief in mir drin und das löst auch was in mir aus wenn ich darüber rede", schildert sie ihre Gefühle.