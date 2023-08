Beförderung für Beatrice Egli – Schlagerstar außer sich: "Könnte schon wieder heulen"

Nach ihrem Quotenhit im April, wird auch die kommende "Beatrice Egli Show" wieder im Ersten übertragen werden: Das freut den Schlagerstar sichtlich.

Nach den hohen Quoten der ersten beiden Shows in SWR und MDR wurde die "Beatrice Egli Show" im April erstmalig im Ersten ausgestrahlt. Damals wurde es als einmalige Ausnahme angekündigt – jetzt hat Egli wieder allen Grund zur Freude.

"Beatrice Egli Show": Ein wahrer Quotenschlager

Auch ihre letzte Show spielte wieder extrem hohe Zuschauerzahlen ein. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Verantwortlichen beim ARD sich dazu entschieden haben, auch die für November geplante Schlagershow wieder exklusiv im Ersten zu zeigen.

Beatrice Egli im ARD: "Ich könnte schon wieder heulen"

"Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück. Ich bin so dankbar", sagt Beatrice Egli zu ihrer Beförderung. "Die Show, die meinen Namen trägt und die auf einem so professionellen, aber vor allen Dingen auch herzlichen Teamwork basiert, erhält diese schöne Bestätigung."

Beatrice Egli erreicht höhere Quoten als DSDS

Im April erreichte Beatrice Egli mit ihrer Show im Schnitt 3,66 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum und übertraf damit Quoten von Unterhaltungsurgesteinen wie DSDS.

Schlagershow mit Star-Besetzung

In der "Beatrice Egli Show" dabei waren im April viele bekannte Gesichter aus Schlager, Rock und Pop wie Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, Pur, Nik P. und Ute Freudenberg. Auch im November ist mit einem ähnlichen Star-Aufgebot zu rechnen.

"Beatrice Egli Show": Wann findet die Show das nächste Mal statt?

Ihre nächste Sendung wird Egli nun am Samstag, dem 11. November, um 20:15 Uhr präsentieren. In der Show werden genreübergreifend Musik und Unterhaltung geboten. Dabei sieht man viele bekannte Gesichter aus der Szene, aber auch eine Vielzahl an Newcomern. Am Samstag, dem 2. Dezember, wird es außerdem um 20.15 Uhr noch eine Ausstrahlung bei SRF 1 geben.