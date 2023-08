Turtel-Auftritt von Thomas Gottschalk: So verliebt zeigt er sich im Urlaub mit Freundin Karina Mroß

Thomas Gottschalk und Karina Mroß verbringen den gemeinsamen Sommerurlaub auf Ibiza. Das Paar zeigte sich sehr verliebt am strahlend blauen Mittelmeer – ganz in pink! Die Ähnlichkeit zu Barbie und Ken entgeht auch den Fans nicht.

Ist Thomas Gottschalk etwa auch im "Barbie"-Fieber? Der Entertainer präsentierte sich gemeinsam mit Freundin Karina Mroß im pinken Partner-Look auf Instagram. Auf dem Foto stehen die beiden Arm in Arm vor dem leuchtend blauen Meer auf Ibiza und strahlen in die Kamera.

Thomas Gottschalk und Karina Mroß: Verliebt auf Ibiza

Den Schnappschuss kommentierte die "Wetten, dass...?"-Legende mit "Nach 3 Tagen Ibiza-Mucke ... 'What happened to Rock’n’Roll?'". Und tatsächlich sind das pinke Shirt und die passende Hose nicht unbedingt Thomas Gottschalks gewohnter Aufzug.

Auf den folgenden Fotos des Beitrags gewährt Gottschalk seinen Fans einen Einblick in seinen Sommerurlaub am Mittelmeer. Dabei sieht man ganz deutlich: Der Moderator und seine Karina sind überglücklich miteinander.

"Senior Barbie und Ken" – Thomas Gottschalk trägt pink

Das sehen auch die Instagram-Nutzer so. "Ihr seid so ein schönes Paar. Man sieht, dass ihr glücklich seid", schrieb eine Nutzerin. "Das erste Foto passend zum Barbie-Wahn aktuell! Tolle Fotos! Rockin' all over the world", kommentierte ein anderer. Eine Nutzerin fand: "Ja stimmt, Ihr seid wirklich zu beneiden… Sooo ein schönes verliebtes Paar! Viel Spaß noch!".

Für die Fans war eine gewisse Ähnlichkeit zum aktuellen Trend-Film nicht zu übersehen. Einer schrieb zu dem Bild: "Senior Barbie und Ken".