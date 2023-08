Britney Spears' Memoiren: Lässt Justin Timberlake pikante Passagen streichen?

Nachdem Britney Spears ein Buch über ihre Lebensgeschichte angekündigt hat, wollen Ex-Freunde dagegen vorgehen: Vor welchen Details könnten die beiden Stars Angst haben?

Mitte Juli kündigte Britney Spears ihre Memoiren an: "Es kommt. Meine Geschichte. Unter meinen Bedingungen. Seid ihr bereit?", schrieb die Sängerin bei Instagram.

Britney Spears Memoiren: Ex-Freunde ziehen vor Gericht

Damit sichert sich die 41-Jährige mit einem Deal über 15 Millionen US-Dollar den größten Buch-Deal nach den Obamas, so das US-Magazin "Page Six". Gegenwind erfolgt allerdings sowohl vonseiten des ehemaligen Lebenspartners Justin Timberlake als auch des Schauspielers Colin Farrell.

Angst vor intimen Details: Timberlake und Farrell lassen Textabschnitte streichen

Diese forderten, die Autobiografie vor der Veröffentlichung zu lesen und persönliche Textstellen zu entfernen, denn bei zu intimen Details drohe eine Klage. Eine Beziehung zwischen der Sängerin und Colin Farrell wurde dabei nie offiziell bestätigt.

Welche Beziehung hatten Britney Spears und Colin Farrell?

2003 würden die beiden küssend auf einem Balkon in Los Angele fotografiert, woraufhin der Schauspieler die Gerüchte von sich wies: "Wir sind nur Freunde, wir daten nicht. Ich bin einfach ein 26-jähriger Typ, der Single ist und eine gute Zeit hat." Gerade deshalb könnte er Interesse daran haben, dass Privates auch privat bleibt.

Beziehung zwischen Timberlake und Spears seit über 20 Jahren vorbei

Ernster war es zwischen Britney Spears und Justin Timberlake: Bereits 1992 lernten sich die beiden Teenie-Stars bei Dreharbeiten zu einer Show kennen. Sieben Jahre später wurden sie dann offiziell ein Paare und führten fünf Jahre lang eine Beziehung. Welche intimen Details über diese Zeit Spears jetzt in ihrem Buch ausplaudern wollte, ist nicht bekannt.

Britney Spears und Justin Timberlake im Jahr 2002. © IMAGO / YAY Images

Justin Timberlake: Shitstorm nach Spears-Doku

‌Timberlake hingegen hat erst vor Kurzem für negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit Britney Spears gesorgt. In der Doku "Framing Britney Spears" wurde enthüllt, dass auch er zum Teil Schuld an Spears harter Vergangenheit trage. Als Antwort auf die Vorwürfe entschuldigte sich der Star öffentlich bei seiner Ex.

Nach langem Rechtsstreit: Release-Datum steht endlich fest

Nach vier Monaten Verzögerung ist das Buch nun vorbestellbar und erscheint am 24. Oktober. Leser sollen in dem Buch einen Einblick in das Leben und das tragische Schicksal der Sängerin erhalten.

Für Spears geht es wieder bergauf

Auch sonst läuft es für Spears langsam wieder besser. Ihr Song "Toxic" aus dem jähr 2003 knackte letztens mit einer Milliarde Streams einen Spotify-Rekord.