Beckenbauer, Matthäus und Burkandt: Promi-Kids backen Plätzchen auf der "Hummelwiese"

"Wald-Weihnachtsbacken" für den guten Zweck! Gloria-Sophie Burkandt, Joel Beckenbauer, Lothar-Matthäus-Tochter Viola und weitere VIPs sägen (Bio)-Christbäume und backen Plätzchen zugunsten Simone Ballacks Christmas-Chartity für die Arche! Wie die "New Generation" Weihnachten feiert und welche Traditionen sie von ihren Eltern übernommen haben!

Plätzchen backen, selbst einen (Bio-)Christbaum schlagen und dabei Gutes tun – und das im herrlich verschneiten "Winterwonderland" im Salzkammergut! Zahlreiche VIPs trafen sich am Donnerstag auf Einladung von Thomas Witzany (Geschäftsführer der Eventagentur "Shows & Artists") auf dessen "Hummelwiese" zum zweiten "Wald-Weihnachtsbacken".

Promi-Kinder unterstützen Simone Mecky-Ballacks Charity-Initiative

Vor allem viele Vertreter der "New Generation" waren mit dabei: Model Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Franz Beckenbauer-Sohn Joel Beckenbauer mit seiner Freundin Jessica und Lothar-Matthäus-Tochter Viola Matthäus mit ihrem Mann Andreas Gangl.

Mit der Aktion wird Simone Mecky-Ballacks Charity-Initiative "Emilios Christmas Party" unterstützt: Die Bäume und die süßen Leckereien gehen an das Münchner Kinderprojekt "Die Arche".

Beckenbauer-Sohn Joel: "Weihnachten wird auf jeden Fall ein Familienfest"

Gloria-Sophie Burkandt war zum ersten Mal mit dabei. Sie zeigte sich von der Location und vom Nachhaltigkeitsaspekt begeistert: "Ich liebe die Natur und bin ein Naturmensch. Ich bin jeden Tag ein bis zwei Stunden mit meinem Hund draußen an der frischen Luft." Wie sehen die Feiertage bei ihr aus? "Weihnachten verbringe ich mit meinen Liebsten. Zu essen gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat", erzählte sie.

Für Joel Beckenbauer war es ein Heimspiel, denn er wohnt nicht weit entfernt von der "Hummelwiese", in Salzburg. Er war für die gute Sache wie im Vorjahr wieder gerne mit dabei und hatte seine Freundin Jessica mitgebracht. Wie sieht Weihnachten bei ihnen aus? "Weihnachten wird auf jeden Fall ein Familienfest und Jessica und ich werden mit beiden Familien feiern. Die genaue Aufteilung an den Feiertagen steht aber noch nicht fest."

Viola Matthäus klärt auf: Spielt Lothar Matthäus den Weihnachtsmann?

Joel Beckenbauer traf an diesem Tag auch auf Lothar Matthäus-Tochter Viola Matthäus: "Wir haben uns beim Weihnachts-Event letztes Jahr hier auf der Hummelwiese erstmals getroffen, kannten uns davor nicht", erzählte sie. Hat ihr Papa Lothar früher auch mal den Weihnachtsmann gespielt? "Das nicht. Aber wir haben uns auch nach der Trennung meiner Eltern immer an Heiligabend gesehen. Dieses Jahr treffen wir uns erst zwischen Weihnachten und Silvester – gemeinsam mit meiner Schwester. Derzeit ist mein Vater noch bei der WM in Katar."

Welche weiteren VIPs ihren Weihnachtsbaum auf der "Hummelwiese" selbst geschlagen und Plätzchen gebacken haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.