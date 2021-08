Beatrice Egli offenbart: Deshalb hat sie keinen Freund

Die Fans von Beatrice Egli dürften verwundert sein, dass die hübsche Sängerin seit Jahren Single ist. Jetzt hat sie darüber gesprochen, warum sie keinen Freund hat.

Sympathisch, talentiert und sexy: Beatrice Egli begeistert ihre Fans mit gut gelaunten Auftritten auf der Bühne und ihre Follower auch mal ab und an mit heißen Bikini-Fotos. Trotzdem geht sie seit Jahren ohne einen Freund an ihrer Seite durch ihr Leben. Warum ist das so?

Beatrice Egli verwundert über Interesse an ihrem Beziehungsstatus

Am Sonntag (8. August) ist die ehemalige DSDS-Siegerin bei "Grill den Henssler - Sommerspecial" angetreten, um zusammen mit Ilka Bessin und den "The BossHoss"-Frontmännern Alec Völkel und Sascha Vollmer den Profikoch zu schlagen. Der musste sich allerdings verletzungsbedingt von Kumpel und TV-Star Detlef Steves vertreten lassen und durfte nur vom Rand aus zuschauen.

In der Sendung war Beatrice Egli für die Nachspeise zuständig und versuchte sich an "Schweizer Rahmwähe mit gegrilltem Aprikosensalat". Während der Zubereitung verwickelte Detlev Steves die Schweizerin in ein Gespräch und versuchte ihr dabei private Details zu entlocken. Über das öffentliche Interesse an ihrem Liebesleben schien sie allerdings sehr verwundert zu sein und sagte: "Warum wollen das immer alle wissen?"

Deshalb hat Beatrice Egli keinen Freund

Auch mit Moderatorin Laura Wontorra sprach Beatrice Egli über Beziehungen und gestand, die meiste Zeit in ihrem Leben Single zu sein. Dabei erklärte die Sängerin, warum sie keinen Freund habe: "Ach, das geht, wenn man viel unterwegs ist. [...] Meine meiste Zeit verbringe ich am liebsten auf der Bühne und dann auch wieder gerne unterwegs. Dann ist nicht viel Zeit, um jemanden kennenzulernen."

So sollte ein Mann für Beatrice Egli sein

Ihr Traummann müsse gute Grill-Fähigkeiten mitbringen, wie sie sagt. Einen speziellen Typ habe Beatrice Egli aber nicht. "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt."

Beatrice Egli: Wer ist ihr Ex-Freund?

Fünf Jahre lang war Beatrice Egli mit ihrem Ex-Freund Reto Steiner liiert. 2014 ging diese Beziehung allerdings in die Brüche und sie trennten sich. Seither hat sie, zumindest in der Öffentlichkeit, keinen Mann mehr an ihrer Seite präsentiert.

Mit dem Handwerker Reto Steiner verbindet sie bis heute eine freundschaftliche Beziehung, wie sie 2019 im Podcast "Schlagergeflüster" erzählt.