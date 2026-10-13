Musik ist ihr Leben – dennoch will Beatrice Egli zeitweise als Schlagersängerin kürzertreten. Was es damit auf sich hat? Die Schweizer Frohnatur hat Großes vor ...

Auch nach über 13 Jahren hat Beatrice Egli (38) die Lust am Schlager nicht verloren. In den großen Shows von Giovanni Zarrella (48) oder Florian Silbereisen (45), mit dem ihr immer wieder eine Liebelei nachgesagt wird, gilt die Sängerin als Dauergast. Die besonderen Bühnenmomente und die Nähe zu ihren Fans bedeuten Egli sehr viel. Trotzdem will sie künftig darauf verzichten – zumindest für gewisse Zeit.

Auszeit für Beatrice Egli: "Die eigene Perspektive wechseln"

Wann genau Beatrice Egli ihre musikalische Auszeit anstrebt, hält die Blondine noch offen. Doch was sie während dieser Zeit vorhat, weiß die Musikerin genau. Die Sängerin plant Großes: "Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen. Und, ja, die Welt zu bereisen – mich auch komplett mal wieder rauszunehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten, um einfach die eigene Perspektive auch wieder zu wechseln", sagt sie im ARD-Format "Schlagerwelt". In ihrer Schweizer Heimat fühlt sich Egli pudelwohl – dennoch hat die 38-Jährige offenbar das Fernweh gepackt. "Ich liebe es, Kulturen, Länder und Menschen kennenzulernen. Und das ist ein ganz großer Traum von mir. Und irgendwann wird die Zeit auch dafür kommen."

Vorerst müssen sich die Fans um einen Abschied von ihrem Schlager-Idol nicht sorgen – im Rahmen ihrer "Tanzen–Lachen–Leben"-Tour steht Egli in den kommenden Wochen weiterhin auf der Bühne. Am 13. November führt die Konzertreihe sie für einen Auftritt nach München.

Wie Roland Kaiser: Beatrice Egli will Welt bereisen

Mit ihrem Traum von der großen Weltreise steht Beatrice Egli in der Promiwelt nicht allein da. Auch andere Schlagerstars äußerten bereits den Wunsch, dem Alltag für längere Zeit den Rücken zu kehren und verschiedene Länder zu entdecken. So zum Beispiel Roland Kaiser (74), der seinen großen Reisetraum bereits in die Tat umgesetzt hat.

Im Frühjahr 2024 brachen der 74-Jährige und seine Ehefrau Silvia zu einer 111-tägigen Weltreise an Bord des Kreuzfahrtschiffs Queen Victoria auf. Fast vier Monate mussten seine Fans gänzlich auf Auftritte des Schlagersängers verzichten.

Roland Kaiser und seine Frau Silvia brachen 2024 zu einer großen Weltreise auf. Beatrice Egli hat künftig Ähnliches vor. © imago/Andreas Weihs

Wann Beatrice Egli wohl ihren großen Reiseplan umsetzen wird? Man darf gespannt sein. Klar ist: Während die Sängerin privat offensichtlich große Lust hat, die Welt zu entdecken, sind berufliche Reisen für Egli auch mit Stress verbunden. Das verriet die Schweizerin erst vor Kurzem in der Schlagershow von Giovanni Zarrella. Offen gestand sie: "Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust auf Reisen. Giovanni kann das bestimmt bestätigen. Ich glaube, das unterschätzt man in unserem Beruf ein bisschen."