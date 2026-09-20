Emotionaler Moment für Beatrice Egli: Bei Giovanni Zarrella spricht sie über ihre Mutter

Beatrice Egli, Matthias Reim, Alexander Klaws: Die "Giovanni Zarrella Show" hatte am Samstagabend einiges zu bieten. Für manche Promi-Gäste wurde es besonders emotional.

Für Beatrice Egli wurde es plötzlich emotional: Ihr Lied "Wie stark du bist" widmete sie einem ganz besonderen Menschen in ihrem Leben.

In der "Giovanni Zarrella Show" standen am Samstagabend (20. September) nicht nur die großen Stars der Schlager- und Musikwelt im Rampenlicht, sondern auch die kleinen. Mit dabei waren unter anderem Beatrice Egli (38), Matthias Reim (68), Rolando Villazón (54), Unheilig / Der Graf (55) und Alexander Klaws (43) mit seinem Sohn Lenny.

Matthias Reim mit emotionalen Worten über Tochter Zoe

Schlagerstar Matthias Reim (68) trat an dem rund dreistündigen Abend gleich mehrfach auf – unter anderem präsentierte er seinen neuen Song "Willkommen in meinem Leben". Im Gespräch mit Giovanni Zarrella (48) verriet der Sänger, dass der Titel seiner heute vierjährigen Tochter Zoe gewidmet ist. "Es ist ein Song, den ich geschrieben habe, weil ich Zeilen im Kopf hatte, als ich meine jetzt vierjährige Tochter zum ersten Mal gesehen habe", erzählte Reim. "Willkommen in meinem Leben, groß wie ein Planet – da wurde die gerade aus dem Kreißsaal rausgeschleppt", erklärte er weiter.

Für ihn ein "unfassbarer Moment", der "bis heute nicht aufgehört" habe. Insgesamt hat Matthias Reim sieben Kinder. Töchterchen Zoe bekam er mit seiner Frau, Schlagersängerin Christin Stark (36). Die war an diesem Abend auch zu Gast und sang ihren Hit "Miss Perfekt". Nach ihrem Auftritt fragte Zarrella die 36-Jährige, wie chaotisch es im Hause Reim-Stark zugeht. "Schlimmer", scherzte Christin. Und ergänzte: "Wenn auch mal was schiefgeht, umso besser. Wir lachen sehr viel zu Hause."

Schlager-Karriere von Christin Stark: Matthias Reim "schmunzelte" anfangs

Auch an die Anfänge seiner Frau im Schlager-Business erinnerte sich Reim noch ganz genau. "Am Anfang schmunzelte ich etwas, weil der Meister erstmal reinhört", verriet der Schlagerstar. "Inzwischen sage ich 'Lass hören', weil ich weiß, es kommt etwas Gutes bei raus."

Matthias Reim war mit seiner Frau Christin Stark in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast. © Screenshot ZDF

Passend zu ihrem Song machte Reim seiner Liebsten dann auch noch ein großes Kompliment: "Sie ist voll die Miss Perfekt, weil sie zuhören kann, kreativ ist und weil sie ihren eigenen Weg geht. Wenn sie so weitermacht, braucht sie mich irgendwann gar nicht mehr."

Obwohl die Musik seine größte Leidenschaft ist und er diese auch mit seiner Partnerin verbinden kann, wünscht sich der Schlagerstar für seine Tochter eine andere berufliche Zukunft. "Ich hoffe, sie wird Tierärztin", so Reim. Seine Frau dagegen wünscht sich: "Ich hoffe ja, sie wird Schönheitschirurgin."

Alexander Klaws und Sohn Lenny feiern TV-Premiere in der "Giovanni Zarrella Show"

Ganz anders scheint es da Alexander Klaws (43) und seinem Sohn Lenny (8) zu gehen. Die beiden stehen bereits seit längerer Zeit für das Musical "Tarzan" gemeinsam auf der Bühne. In der "Giovanni Zarrella Show" traten die beiden dann erstmals zusammen in einer großen TV-Show auf und sangen im Live-Duett die deutsche Version von "A Million Dreams". Nach dem Auftritt blickte Klaws voller Stolz auf seinen Sohn und schwärmte: "Das sind immer die Momente, die man mit Worten nicht beschreiben kann."

Alexander Klaws und sein Sohn Lenny sangen in der "Giovanni Zarrella Show" als Live-Duett "Millionen Träume". © Screenshot ZDF

Emotionaler Moment: Beatrice Egli kämpft nach ihrem Auftritt mit den Tränen

Auch Beatrice Egli (38) erlebte einen sehr persönlichen Moment in der "Giovanni Zarrella Show". Ihren Song "Wie stark du bist" widmete sie ihrer Mutter. "Ein Mensch, der mir sehr nahesteht, den ich sehr liebe – dieser Mensch hat mir das Leben geschenkt – kam in eine sehr schwierige Zeit. Nach einem Unfall hieß es, dass es nicht mehr weitergeht, dass sie nie wieder laufen wird", verriet Egli sichtlich bewegt und kämpfte mit den Tränen. "Das war eine sehr heftige Zeit", betonte sie.

Für Beatrice Egli wurde es plötzlich emotional: Ihr Lied "Wie stark du bist" widmete sie einem ganz besonderen Menschen in ihrem Leben. © Screenshot ZDF

Beatrice Egli spricht in der "Giovanni Zarrella Show" über die Schattenseiten im Schlager-Business

Zuvor hatte Egli bereits mit der zwölfjährigen Nele ihren Mega-Hit "Mein Herz" performt. Im Gespräch mit Kinderreporterin Inci stand die Schlagersängerin dann Rede und Antwort. Auf Incis Frage hin, ob sie denn auch mal im Tourbus mitfahren könne, entgegnete Egli mit einem Augenzwinkern: "Im Tourbus musst du erst die Schuhe ablegen. Alles, was im Tourbus passiert, soll auch im Tourbus bleiben... Vielleicht finden wir mal ein Stündchen, dass du reinkommen kannst. Aber noch nicht eine ganze Nacht – das ist noch nicht für Kinder gemacht." Da konnte sich auch Giovanni Zarrella das Lachen nicht verkneifen.

Beatrice Egli sprach mit Kinderreporterin Inci auch über die Schattenseiten ihres Berufs. © Screenshot ZDF

Und auch die Schattenseiten des Musikerlebens sprach Egli offen an. Auf Incis Frage, ob es Tage gebe, an denen sie überhaupt keine Lust auf Tour habe, antwortete die Schweizerin: "Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust aufs Reisen. Giovanni kann das bestimmt bestätigen. Ich glaube, das unterschätzt man in unserem Beruf ein bisschen." So wurde die Show am Ende nicht nur zu einem Abend voller Musik, sondern auch zu einer Bühne für ganz persönliche Geschichten. Fans der Musikshow dürfen sich schon auf die nächste Ausgabe freuen: Am 21. November meldet sich Giovanni Zarrella mit seiner Show im ZDF zurück.