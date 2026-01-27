Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Endlich äußert sie sich zu den Liebesgerüchten

Die Liebesgerüchte rund um Florian Silbereisen und Beatrice Egli halten sich hartnäckig. Beide hielten sich bislang sehr verschwiegen, doch Egli spricht jetzt Klartext.

In der Schlagerwelt ist Liebe gern gesehen. Für die Fans gibt es nichts Schöneres, als wenn sich ihre Lieblingssänger romantisch annähern. Florian Silbereisen und Helene Fischer galten bis Ende 2018 als das ultimative Schlager-Traumpaar, doch dann folgte die Trennung. Seitdem kochen immer wieder Liebesgerüchte rund um Silbereisen und Sängerkollegin Beatrice Egli auf. Sind die beiden mehr als nur Freunde?

Liebe mit Florian Silbereisen? Beatrice Egli äußert sich zu Gerüchten.

Moderatorin Barbara Schöneberger spricht Beatrice Egli direkt auf die Liebesgerüchte an. In ihrem Podcast " " fragt sie ironisch: "Wie läuft’s mit Florian Silbereisen? Ihr seid ja seit langer Zeit ein Traumpaar, hab ich gelesen." Egli kann die Ironie schnell deuten und meint – nicht ernst gemeint: "Das stimmt, das stimmt." Schnell wird deutlich, dass die Sängerin die Liebesgerüchte belächelt. Zwischen Florian Silbereisen und ihr scheint sich über eine Freundschaft hinaus noch nichts entwickelt zu haben.

Doch Schöneberger spielt das Spiel weiter: "Also, dass ihr eure Liebe, die schon so lange geht, so gut geheim halten könnt…" Beatrice Egli lacht beherzt und scherzt: "Das wissen nur wir. […] Toll, nä? Läuft bei mir, läuft bei mir." Die Liebesgerüchte mit Silbereisen nimmt sie mit Humor.

Barbara Schöneberger (r.) fühlt Beatrice Egli auf den Zahn. © imago/Harald Deubert

Nach Überraschung von Florian Silbereisen: Beatrice Egli "außer Balance"

Auf eine Liebe zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen hoffen Fans also – zumindest bis jetzt – vergeblich. Dabei schienen noch im Herbst 2024 mächtig die Funken zu sprühen. Egli war zu Gast bei Silbereisens "Schlagerboom" und bekam von ihrem guten Freund höchstpersönlich eine Goldene Schallplatte überreicht. Im Gespräch mit "Meine Schlagerwelt" des Mitteldeutschen Rundfunks schwärmte die Schweizerin: "Ich bin jetzt außer Balance und das ist gut so. Denn mein Publikum hat mich mit Gold überrascht, und der Florian in seiner Sendung."

Auch sagte die Schlagerprinzessin: "Nach einem doch so intensiven und emotionalen Neuanfang, den ich gewagt habe [...], bedeutet mir das sehr viel. Ich glaube, das ist die bedeutendste [Goldene Schallplatte, d. R.] für mich in meiner Karriere."

Liebelei? Schlager-Freunde wirken sehr vertraut

Fans meinen immer wieder, ein romantisches Knistern zwischen Egli und Silbereisen zu beobachten. Die beiden sollen sehr vertraut wirken. Die Schlager-Stars haben auch einen gemeinsamen Song ("Das wissen nur wir") samt zugehörigem Musikvideo. In der Kommentarspalte zu dem Clip auf YouTube ließen einige Fans ihren Gedanken freien Lauf.

"Ihr wärt doch so ein tolles Paar. Lasst doch die Liebesbombe platzen", schrieb ein YouTube-User. Ein weiterer kommentierte: "Die Zwei sind ein absolutes Traumpaar. Sie würden perfekt zusammenpassen. Aus Freundschaft kann auch Liebe werden."

Silbereisen und Egli: Beide sind Single

Ob Florian Silbereisen und Beatrice Egli in Zukunft zueinanderfinden? Die Voraussetzungen wären jedenfalls gegeben, denn sowohl der Showmaster als auch Egli sind derzeit offiziell Single. "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause verriet während des "Schlagerboom"-Festivals im Herbst 2024, dass Silbereisen entgegen mancher Erwartungen nicht mit der Österreicherin Sara Hentschel liiert ist. Die Beziehung mit Schlagerkönigin Helene Fischer liegt nun auch schon mehrere Jahre zurück. Viele Fans sind also der Meinung: Amor könnte jetzt zuschlagen.