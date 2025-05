Bauernhaus nahe Lady Dianas letzter Ruhestätte niedergebrannt

Ein Bauernhaus nahe der letzten Ruhestätte und des Elternhauses von Prinzessin Diana ist niedergebrannt. Es könnte sich um Brandstiftung gehandelt haben.

Ein Bauernhaus auf dem Gelände des Landguts Althorp House in der englischen Grafschaft Northamptonshire ist womöglich Brandstiftern zum Opfer gefallen. Althorp House ist das Elternhaus der tragisch verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997). Auf dem Familiensitz der Spencers hat die Mutter von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) auch ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Es war vielleicht ein "vorsätzlicher Akt des Vandalismus"

"Mit Erstaunen habe ich erfahren, dass eines der Bauernhäuser von Althorp House, das zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise unbewohnt war, gestern Abend offenbar von Vandalen niedergebrannt wurde", schreibt Charles Spencer (61), jüngerer Bruder von Lady Di, . Es sei "sehr traurig, dass jemand so etwas für einen Spaß hält". Demnach könnte es sich bei dem Brand am 27. Mai also um Brandstiftung gehandelt haben. Adey Greeno, Wildhüter des Althorp House, ebenfalls von "einem vorsätzlichen Akt des Vandalismus" gesprochen.

Die Polizei von Northamptonshire dahingegen mitgeteilt, dass der Vorfall "derzeit nicht als Verbrechen registriert" worden sei. Sollten sich entsprechende Hinweise ergeben, könne sich dies jedoch bald ändern. David Fawkes, Geschäftsführer des Althorp Estate, erklärt ebenfalls, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht wisse, warum das Feuer ausgebrochen ist. "Das Bauernhaus wurde im späten 18. Jahrhundert erbaut und durch das Feuer vollständig zerstört, aber die umliegenden Nebengebäude sind unbeschädigt", erläutert Fawkes. Das Haus sei seit mehreren Jahren unbewohnt gewesen.

Das Anwesen befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Familie Spencer. Lady Di, geborene Spencer, soll dort von der Scheidung ihrer Eltern bis zur Hochzeit mit dem späteren König Charles III. (76) gewohnt haben. Das Paar wurde im Sommer 1996 ebenso geschieden. Rund ein Jahr später starb Diana an den Folgen eines Unfalls in Paris. Sie wurde auf dem Familiensitz beigesetzt.