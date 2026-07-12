Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović: Ehe-Knall und Scheidung statt Rosenhochzeit

Vor genau zehn Jahren gaben sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović das Jawort. Doch ihre Rosenhochzeit wird nicht mehr gefeiert. Die Blume mit ihren Dornen steht sinnbildlich für die Herausforderungen einer Ehe. Bei Schweinsteiger und Ivanović gehen bereits seit einer Weile getrennte Wege.

Viele dürften sich noch daran erinnern: Am 12. und 13. Juli 2016 feierten Ana Ivanović (38) und Bastian Schweinsteiger (41) ihre Märchenhochzeit in Venedig. Doch dauerhafte "Amore" war dem einstigen Sport-Traumpaar nicht vergönnt. Fast genau neun Jahre später ließ die ehemalige Profi-Tennisspielerin über ihren Anwalt das Ehe-Aus verkünden. Zum zehnten Hochzeitstag führen die beiden längst getrennte Leben.

Traumhochzeit, dann Trennung: Wie das Liebes-Glück zerbrach

Dabei hatte alles so märchenhaft begonnen. Über Tenniskollegin Andrea Petković (38) lernten sich Ivanović und Schweinsteiger im Sommer 2014 in New York kennen - in der Lobby eines Hotels. Das erste Date führte sie wenig später in den Central Park. Ein Jahr später folgte der Antrag: Für die Frage aller Fragen mietete der Fußball-Weltmeister einen ganzen Park im Londoner Stadtteil Notting Hill. Dann kam das große Jawort in Venedig. Die Feierlichkeiten in der italienischen Lagunenstadt zählten 2016 zu den großen Promi-Events des Jahres.

Zunächst gaben sich Ivanović und Schweinsteiger in Venedig standesamtlich das Jawort. Die Braut trug dazu ein Kleid des New Yorker Labels Parker. Einen Tag später folgte die kirchliche Zeremonie in der Kirche "Chiesa dell'Abbazia della Misericordia".

Ivanović begeisterte in einer exklusiven Maßanfertigung der britischen Designerin Suzie Turner, viele prominente Wegbegleiter wie Thomas Müller, Lukas Podolski, Felix Neureuther und Uli Hoeneß feierten mit dem Paar. Als Unterkunft für sich und etliche Gäste wählte das Paar eine exklusive Adresse: das Luxushotel "Aman" am Canal Grande. 2014 hatten sich hier schon George und Amal Clooney für ihre Hochzeit einquartiert, 2025 folgten Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez.

Sie haben drei gemeinsame Söhne

Viele Jahre lang wirkte bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović alles perfekt. "Zusammen kann man alles bewältigen. Die Basis ist die Liebe", sagte sie einmal in einem Interview. Diese Liebe zeigten die beiden auch öffentlich: bei gemeinsamen Auftritten, mit schwärmenden Worten über ihre "Date Nights" und nicht zuletzt als Paar in lukrativen Werbekampagnen.

Scheidung wegen "unüberbrückbaren Differenzen"

Drei Söhne - geboren 2018, 2019 und 2023 - krönten ihre Ehe. Doch zwei Jahre nach der Geburt des jüngsten Kindes kamen erste Gerüchte auf, dass das Glück des einstigen Powerpaares Risse bekommen haben könnte. Im Juli 2025 bestätigte Ivanović schließlich über ihren Anwalt die Trennung und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als Grund.

Zu ihrem Ehe-Aus haben sich beide nicht weiter geäußert. Zum Jahreswechsel blickte Ivanović bei zurück und beschrieb 2025 als "den härtesten und zugleich schönsten Lehrer", den sie sich hätte wünschen können. "Danke für die Lektionen, die Herausforderungen und dafür, dass du mir gezeigt hast, wo ich noch wachsen musste."

Ana Ivanović: "Ich gehe mit Frieden im Herzen"

Den Namen ihres Ex-Partners nannte sie dabei nicht. Dennoch zeigte sie sich optimistisch für die Zukunft: "Ich gehe mit Frieden im Herzen und voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt, ins Jahr 2026." Ihrer Familie und ihren Freunden sei sie "für immer dankbar": "Eure Liebe hat mich mehr getragen, als ihr jemals wissen werdet."

Während sich Schweinsteiger derzeit auf seinen Job als ARD-Experte bei der WM konzentriert, ist Ivanović unter anderem bei Tennisveranstaltungen und zuletzt auf der Paris Fashion Week zu sehen.