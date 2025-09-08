Bastian Schweinsteiger: Nach TV-Rückkehr von Esther Sedlaczek ganz irritiert

Moderatorin Esther Sedlaczek kehrte nach einer Babypause zur "Sportschau" zurück. Gemeinsam mit ARD-Fußballexperte Bastian Schweinsteiger stand vor der Kamera. In einem besonders skurrilen Moment zeigte sich Schweinsteiger irritiert.

Im Juli hatte Esther Sedlaczek freudige Nachrichten zu verkünden: Die 39-Jährige ist zum dritten Mal Mutter geworden. Nur einen Monat zuvor ging sie in die Babypause und verabschiedete sich nur kurzzeitig von ihren Moderationsjobs. Auch in der ARD-"Sportschau" war sie deshalb für wenige Wochen nicht zu sehen. Am vergangenen Donnerstag kehrte Sedlaczek dann auf die Bildschirme zurück.

Die 39-Jährige stand beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf in der Slowakei wieder vor der Kamera. An ihrer Seite: ARD-Sportexperte Bastian Schweinsteiger (41). Doch der ehemalige Profi-Kicker war sichtlich irritiert – aus bestimmtem Grund.

Blicke verraten: Bastian Schweinsteiger irritiert neben Esther Sedlaczek

Dass sich Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger gut verstehen, ist kein Geheimnis. Die beiden scheinen sich derart sympathisch zu sein, dass bereits Flirt-Gerüchte die Runde machten. Via Instagram gewährt Sedlaczek nun einen Einblick in das TV-Gespräch mit Schweinsteiger in Bratislava. Sie will ihm eine Frage nach dem Spiel stellen, als plötzlich ein Mann auf einem Rasentraktor hinter ihnen vorbeifährt. Beide drehen sich um – Schweinsteigers Blicke verraten, wie verwirrt er ist.

Skurriler Moment bei Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

"Ja, ist ein bisschen lauter", kommentiert Esther Sedlaczek die Situation. Die Geräusche, die der Rasentraktor von sich gibt, scheinen das Gespräch zu beeinträchtigen. Doch Sedlaczek und Schweinsteiger nehmen den skurrilen Moment mit Humor. Der einstige Bayern-Kicker kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Als der Rasentraktor ein weiteres Mal hinter dem ARD-Gesprächsduo vorbeifährt, lacht er lauthals los. Eine solche Situation scheint Schweinsteiger nach vielen Jahren als Fußballexperte noch nicht untergekommen zu sein.

Esther Sedlaczek nach Fußballpleite: "Haben wir uns anders vorgestellt"

Fußballfans und Follower von Esther Sedlaczek amüsieren sich über den TV-Moment. Das macht sich in der Kommentarspalte zum Instagram-Posting bemerkbar, in der etliche Lach-Emojis zu sehen sind.

Für Sedlaczek und Schweinsteiger ergab sich durch die Rasentraktor-Aktion nach dem Spiel zumindest eine erfreuliche Situation. Denn in puncto Fußball gab es für das DFB-Team – und somit auch für das ARD-Gesprächsduo – nicht viel zu feiern. Gegen die Slowakei verlor die deutsche Nationalmannschaft mit 2:0. In einem anderen meinte Esther Sedlaczek in Bezug darauf: "Den Fußballabend haben wir uns anders vorgestellt." Doch Fans freut es – auch, weil die 39-Jährige aus der Babypause zurück ist.

Nach Babypause wieder vereint vor der Kamera: Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. © imago/Beautiful Sports

TV-Auftritt von Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek: Besondere Bedeutung

Der Auftritt des eingespielten ARD-Duos war zugleich auch das erste TV-Gespräch der beiden nach dem Bekanntwerden von Schweinsteigers Ehe-Aus. Ana Ivanovic (37) bestätigte die Trennung Ende Juli durch ihren Anwalt.