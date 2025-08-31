Nach wenigen Minuten: Florian Silbereisen kommt bei ARD-Show schnell an seine Grenzen

Florian Silbereisen sprang einmalig für Esther Sedlaczek als Moderator in der "Maus-Show" ein. Schon nach 20 Minuten geriet der Schlagerstar allerdings ins Straucheln.

"Die große Maus-Show" fand am 30. August ohne Stamm-Moderatorin Esther Sedlaczek (39) statt. Als Schwangerschaftsvertretung fungierte einmalig Schlagerstar Florian Silbereisen (44) ein. "Es ist eine große Ehre für mich, dich heute Abend vertreten zu dürfen", eröffnete er den rund dreistündigen Abend.

"Maus-Show"-Start: Beide Teams liegen bei der Auto-Frage falsch

Im Team Maus traten Annette Frier (51), Wincent Weiss (32) und Jörg Pilawa (59) an, während sich im Team Elefant Michael Mittermeier (59), Andy Borg (64) und Motsi Mabuse (44) den Fragen und Herausforderungen der großen "Maus-Show" stellten. Und die hatten es teilweise in sich. Schon die erste Kategorie "Auto" sorgte bei beiden Teams für Aufregung. Jule (10) aus Österreich wollte wissen: "Wer hat eigentlich die Kennzeichen erfunden?“ Die richtige Antwort: Es waren die Franzosen im Jahr 1893. Das wusste aber weder Team Maus noch Team Elefant. Beide Teams tippten falsch und blieben vorerst bei null Punkten.

Patzer bringt Florian Silbereisen aus dem Konzept

Beim anschließenden Spiel sollten die Promis anhand verschiedener Kennzeichen Orte erraten und diese auf einer virtuellen Deutschlandkarte markieren. Doch Team Maus landete gleich mal außerhalb Deutschlands – weil Annette Frier versehentlich mit dem Arm den Bildschirm berührte. Ein Patzer, der selbst den erfahrenen Moderator Florian Silbereisen nach nur 20 Minuten Sendezeit sichtlich aus dem Konzept brachte.

Die Möglichkeit auf einen Punkt war für Team Maus damit passé. "Ich könnte Esther anrufen, was sie dazu sagen würde", seufzte Silbereisen und klang dabei verzweifelt. So richtig zuhören wollte ihm keines der Teams. Daher entschied sich der Schlagerstar dazu, die Spielregeln geduldig noch einmal zu erklären. Genützt hat es Team Maus am Ende wenig, das Spiel ging eindeutig an Team Elefant.

Florian Silbereisen mit Team Maus (Annette Frier, Wincent Weiss sowie Jörg Pilawa) und Team Elefant (Michael Mittermeier, Andy Borg sowie Motsi Mabuse). © Screenshot ARD

Silbereisen stichelt gegen Borg: "Wann warst du das letzte Mal total vernebelt?"

Auch beim Experiment "Total vernebelt" zog Team Maus den Kürzeren. Die Kinderfrage, wieso man Nebel nicht direkt vor den Augen sehen kann, brachte selbst die Promis zum Staunen. Nach dem Glasbox-Experiment folgte die Auflösung: Nebel besteht aus winzigen Wassertröpfchen, die das Licht streuen, aber zu klein sind, um als einzelne Partikel gesehen zu werden, weshalb nur ein Schleier vor den Augen erscheint.

Mit einem Augenzwinkern fragte Silbereisen seinen Schlagerfreund Andy Borg: "Wann warst du das letzte Mal total vernebelt?" "Im November", konterte Borg nach reiflicher Überlegung und konnte sich ein Grinsen kaum verkneifen.

Die Promis tanzen Schuhplattler im Maus-Studio

Kurz vor Schluss wurde auf der Showbühne sogar noch das Tanzbein geschwungen. Silbereisen und "Let’s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse hatten schon vor der Show vereinbart, gemeinsam zu tanzen.

Diese Nachrichten schrieb Motsi Mabuse an Florian Silbereisen © Screenshot ARD

Um letzte Zweifel auszuräumen, wurden sogar die privaten Instagram-Nachrichten eingeblendet, wie Silbereisen anmerkte. Statt Rumba oder Walzer gab es allerdings einen zünftigen Schuhplattler, angeleitet von den beiden Nachwuchstalenten Hannes und Paul.

Florian Silbereisen und Motsi Mabuse in der "Maus-Show": Gemeinsam mit den anderen Promis wagten sie einen zünftigen Schuhplattler. © Screenshot ARD

Für den wohl kuriosesten Show-Moment sorgte die Kategorie "Kapitäne Privat". Hinter dem Fragezeichen verbarg sich "eine intime Aufgabe", wie Florian Silbereisen zu Beginn der Show angekündigt hatte. Sänger Wincent Weiss und Komikerin Annette Frier mussten sich den Video-Aufnahmen sogenannter "Geheimagenten" stellen – in Wahrheit Wincents Managerin und Annettes Schwester.

Abgelaufene Lebensmittel in der "Maus-Show": Skurrile Kühlschrank-Funde der Promis

Die Mission: Das älteste abgelaufene Lebensmittel im Kühlschrank der Stars finden. Das Ergebnis bei Annette Frier war eine Pistaziencreme, bereits ein halbes Jahr überfällig. Im Studio schnappte sich die Komikerin das von Silbereisen mitgebrachte Glas und versteckte es peinlich berührt unter ihrem Pult. Teamkollege Jörg Pilawa war sich offenbar nicht zu schade, einen Geschmackstest durchzuführen – bereute es aber schnell: "Das schmeckt nicht mehr nach Pistazie, wenn du mich fragst."

Jörg Pilawa kostet Annette Friers abgelaufene Pistaziencreme in der "Maus-Show". © Screenshot ARD

Annette Frier bedankt sich bei Florian Silbereisen: "Tolle Schwangerschaftsvertretung"

Noch kurioser wurde es beim Kühlschrankfund von Wincent Weiss. Zu der mitgebrachten spanischen Wurst, ebenfalls seit einem halben Jahr abgelaufen, sagte Silbereisen trocken: "Die ist hierhergelaufen." Zum Verzehr war die Wurst in jedem Fall nicht mehr geeignet.

Trotz anfänglicher Schwächen setzte sich Team Maus am Ende durch und ergatterte die meisten Punkte. Annette Frier,erstmals strahlende Gewinner-Kapitänin der "Maus-Show", bedankte sich zum Schluss noch bei Ersatz-Moderator Florian Silbereisen: "Vielen Dank, Florian, für diese tolle Schwangerschaftsvertretung."