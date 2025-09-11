Barbara Schöneberger: Team spricht von "Unverschämtheit"

Barbara Schöneberger ist für ihre sympathische Art bekannt. Doch wie authentisch zeigt sich die Moderatorin im Fernsehen wirklich? Hinter den Kulissen eines TV-Events kommt nun eine unerwartete Seite von Schöneberger zum Vorschein. Was hat das mit ihrem Aussehen zu tun?

Der Deutsche Fernsehpreis lockte am Mittwochabend (10. September) viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Maria Furtwängler (58) oder auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill (36) und Tom Kaulitz (36) durften sich über eine Auszeichnung freuen. Moderiert wurde die Show von Barbara Schöneberger (51), die von Günther Jauchs Aussehen schwärmte. Gewohnt schlagfertig – aber auch sympathisch – führte die 51-Jährige durch den Abend. Doch hinter den Kulissen kam eine andere Seite von Schöneberger zum Vorschein – zumindest für ein paar unterhaltsame Sekunden.

Barbara Schöneberger: Diva-Verhalten vor TV-Show

Vor Start des Deutschen Fernsehpreises richtete sich Barbara Schöneberger für den Abend hübsch her. Ein Instagram-Video zeigt die Moderatorin, wie sie sich im Backstage-Bereich schminkt. Ebenso im Zimmer: eine Kamerafrau und ein Visagist, der Schöneberger einen Spiegel reicht. Es scheint, als wolle sie sich selbst den perfekten Look fürs Gesicht zaubern. "Da versuche ich mal was Neues, und dann ist es aber nichts", meint sie scheinbar genervt zum Make-up-Experten. Der Visagist betont, er habe extra "das teure Zeug" gekauft und spielt auf mehrere Schminkpinsel an. Schöneberger gibt sich wenig beeindruckt und antwortet mit gespielter Diva-Attitüde: "Gefühlt sehen die alle gleich aus."

Barbara Schöneberger spricht über Aussehen: "Was mich jung macht"

Die Dame hinter der Kamera spielt mit – und meint über Barbara Schöneberges Verhalten: "Ist eine Unverschämtheit, oder?" Der Visagist scheint geläutert und findet: "Da kaufst du schon das teure Zeug und die meint, es sieht alles gleich aus."

Schöneberger treibt das Spiel im Backstage-Bereich auf die Spitze: "Ich brauche etwas, was mich jung macht. Jugendlich. Mädchenhaft war die Aufgabe."

Stichelei gegen Barbara Schöneberger: "Kann nicht zaubern"

Für ihren TV-Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis wollte sie schließlich den perfekten Look – daher das scheinbare Diva-Verhalten. "Ich kann nicht zaubern", meint der Visagist mit aufgerissenen Augen.

Doch wie Schöneberger-Fans in der Kommentarspalte zum Posting erkennen, ist das gesamte Szenario wohl mit ganz viel Humor zu nehmen. Die Entertainerin hat sich einen Spaß erlaubt und die Streit-Situation mit ihrem Team inszeniert. Schließlich ist Schöneberger für ihre freche Klappe und ihren Sinn für Humor bekannt. Da passt solch ein Diven-Gehabe doch gar nicht.

Barbara Schöneberger optisch verändert: Was nach TV-Show ins Auge sticht

Humor bewies Schöneberger auch nach dem Deutschen Fernsehpreis. In einem weiteren Instagram-Video zeigt sich die Blondine optisch verändert und mit einem auffälligen künstlichen Gebiss im Mund. "Tja, das war er, der Deutsche Fernsehpreis. Und ich würde sagen, es ist richtig gut gelaufen. Ich gehe jetzt nach Hause, zieh mich nackig aus, putz mir die Zähne und dann gute Nacht", lispelt die Moderatorin undeutlich. Barbara Schöneberger ist für jeden Spaß zu haben.