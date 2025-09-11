Evelyn Burdecki fast hüllenlos beim "Fernsehpreis": Was sich auf der Toilette abspielte

Günther Jauch sorgte beim Deutschen Fernsehpreis 2025 für Aufsehen – und das nicht nur wegen seines vorausgegangenen Wadenbeinbruchs. Der "Wer wird Millionär?"-Moderator konnte sich im Gespräch mit Barbara Schöneberger einen Seitenhieb gegen das ZDF nicht verkneifen.

In Köln wurde der Deutsche Fernsehpreis verliehen – zuerst bei der "Nacht der Kreativen" und dann bei der großen TV-Gala am Mittwochabend. Barbara Schöneberger führte gewohnt schlagfertig durch den Abend – und begrüßte zuerst "einen Mann, der sonst nicht in solchen Veranstaltungen sitzt".

Günther Jauch mit Verletzung beim "Deutschen Fernsehpreis"

Damit gemeint war Moderator Günther Jauch, zu dem sich die 51-Jährige kurzerhand gesellte. Tatsächlich sieht man den Moderator eher selten bei Preisverleihungen. Auf Schönebergers Frage "Was macht dein Bein?" antwortete Jauch nur trocken: "Das Bein täuscht ein bisschen. Am Montag werde ich mit Krücken auftreten, aber das ist bereits in Genesung." Was Jauch meint: Ab dem 15. September startet die neue "Wer wird Millionär?"-Staffel bei RTL. Der Moderator hatte sich in der TV-Pause einen Bruch zugezogen.

Jauch stichelt gegen ZDF – und bekommt Kompliment von Schöneberger

"Bei uns beiden war es nie was Körperliches und ich finde, das sollte auch so bleiben", scherzte Schöneberger noch, bevor sie auf den feinen Zwirn von Jauch zu sprechen kam. Den Smoking habe er einmal von RTL gesponsert bekommen, verriet er. "Wenn ich beim ZDF wäre, würden sie mir ihn noch vor Abtritt wieder entreißen", stichelte der "Wer wird Millionär?"-Moderator, bevor Schöneberger sich mit einem netten Kompliment wieder zurück auf den Weg zur Bühne machte: "Auf jeden Fall siehst du grandios aus!" Spielte Jauch damit auf die ZDF-Vergangenheit von Show-Kumpel Thomas Gottschalk an? Der Entertainer moderierte mehrere Jahrzehnte den TV-Klassiker "Wetten, dass..?".

Barbara Schöneberger entdeckt "falschen" Publikumsgast

Die erste Auszeichnung des Abends in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ging an Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "Ein sehr gutes Quiz". Per Video zugeschaltet freute sich Joko besonders über eine Sache: "Das ist das erste Mal, dass Klaas mich umarmt hat." Klaas bedankte sich zusätzlich bei ProSieben: "Dieser spontane Impuls war in dem Fall richtig."

Auf ihrem Weg durchs Publikum bemerkte Schöneberger wenig später einen Mann im Anzug, der offenbar auf einem falschen Platz saß. "Hier sollte Ina Müller sitzen. Wir wissen nicht, was es war, auf jeden Fall schicken wir liebe Grüße nach Hause", kommentierte sie schmunzelnd. Ina Müller konnte krankheitsbedingt nicht an der Show teilnehmen.

Barbara Schöneberger wird von der Bühne entfernt

Nachdem der Politik-Sender Phoenix die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Information" bekam, präsentierte Schöneberger ihr Gesangstalent auf der großen Showbühne und wurde schließlich von zwei Männern von der Bühne getragen. "Ciao Fernsehpreis", hörte man die Moderatorin noch sagen, bevor die Kamera Johannes B. Kerner einblendete. "Ich glaube, in Köln ist irgendwas schiefgelaufen. Wir melden uns gerade aus Berlin, hier produzieren wir den 'Quiz Champion – die Herbstausgabe'", erklärte Kerner, bevor er die Kategorie "Sport" moderierte.

Wird von starken Männern von der Bühne getragen: Barbara Schöneberger © ZDF-Screenshot

Panne bei Videoschalte mit Teddy Teclebrhan?

Für Aufsehen sorgte außerdem die Videoschalte von Comedian Teddy Teclebrhan, der sich aktuell in Mexiko aufhält. "Is this Teddy Teclebrhan?", fragte Schöneberger irritiert, als ein fremder Mann vor der Kamera erschien. Dabei handelte es sich um einen Bekannten Teclebrhans, der wenig später dann doch noch erschien und für seine Teilnahme bei der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" den Preis für die beste Moderation erhielt. Zum Schluss erhielt Komiker Otto Waalkes den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises und wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ans Aufhören denke er noch lange nicht, so der 77-Jährige.

Kleider-Fauxpas: Evelyn Burdecki zieht sich auf Toilette zurück

Und auch hinter den Kulissen ging es aufregend zu. TV-Star und Ex-Dschungelcamperin Evelyn Burdecki kämpfte mit den Tücken ihres Kleides.

Zu freizügig? Nein, nur schlechte Klebestreifen, die das Kleid nicht halten, findet Evelyn Burdecki. © dpa/Rolf Vennenbernd, Instagram

Die 37-Jährige entschied sich für einen Dress mit XXL-Dekolleté – und bereute es, keinen BH zu tragen. "Meine Mutter hat mich davor gewarnt", gibt sie bei Instagram zu. Gemeinsam mit einer Stylistin zog sich Burdecki auf die Toilette des Fernsehpreises zurück, damit das Kleid wieder mithilfe von Haut-Klebestreifen alle gewünschten Körperregionen verdeckt.