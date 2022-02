Barbara Schöneberger privat: Was ist über Ehemann und Kinder bekannt?

Barbara Schöneberger (47) ist die wohl derzeit erfolgreichste Moderatorin im deutschen Fernsehen. Doch wie lebt sie eigentlich privat? Wer ist der Ehemann von Barbara Schöneberger und wie viele Kinder haben die beiden gemeinsam?

Gemeinsame Auftritte von Barbara Schöneberger mit ihrem Ehemann Maximilian von Schierstädt gibt es nur wenige, viel lieber redet sie in TV-Shows oder in ihrer Sendung "NDR Talk Show" über das Privatleben anderer.

Barbara Schöneberger: So beschreibt sie ihren Ehemann

Nur sehr selten lässt die Münchnerin einen Einblick in ihr eigenes Familienleben zu, wie etwa im Juli 2020 in ihrem eigenen Podcast "Die Waffeln einer Frau": Da stichelte sie sogar ein wenig gegen ihren Ehemann. Zum Thema Körperbehaarung sagt sie da: "Ich weiß gar nicht, ob das auf Dauer so gut ist", und beschreibt ihren Mann daraufhin folgendermaßen: "Mein Mann ist ein behaarter deutscher Schrank!"

Doch bei diesem kleinen Seitenhieb gegen sein Äußeres blieb es nicht: "Ich bin wirklich froh, dass ich meinen Mann so spät getroffen habe. Das hätte niemals mit 20 funktioniert. Da hätte ich immer das Gefühl, es gibt da draußen bestimmt was Besseres!" Wirklich übel nehmen wird ihr Mann diese Kommentare hoffentlich nicht, immerhin betonte sie in der Vergangenheit, dass ihr Mann ihre große Liebe sei.

Barbara Schöneberger: Liebeserklärung an ihren Ehemann Maximilian von Schierstädt

Auch Anfang 2022 machte Barbara Schöneberger deutlich, wie sehr sie ihren Ehemann liebe. "Ich finde ihn perfekt bis an die Hosennaht, und das wiederum steht dafür, dass ich diesen Mann in seinem tiefsten inneren Kern liebe", sagte sie in ihrem Magazin "Barbara" im Februar. "Er ist der schlaueste Mensch, den ich kenne, und er würde mich aus jedem brennenden Haus retten."

Barbara Schöneberger privat: Warum zeigt sie nicht Ehemann und Kinder?

Aber wer ist eigentlich ihr Ehemann Maximilian von Schierstädt? Er arbeitet als IT-Unternehmer und wurde 2018 ins Beraterteam von Digitalministerin Dorothee Bär berufen. Schöneberger und Schierstädt sind seit 2009 verheiratet, leben in Berlin, haben einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013). "Man muss aber auch sagen, dass ich mit der ganzen Familie so ein wahnsinniges Glück gehabt habe. Wir wollen alle dasselbe und sind uns so ähnlich", sagte Barbara Schöneberger in einem früheren Interview mit "Bunte".

Die Moderatorin offenbarte außerdem, dass sie sich mehr Kinder gewünscht hätte. "Mit meinem Job, das ist alles großartig, aber der Sinn meines Lebens sind Kinder. Wenn ich früher angefangen hätte, hätte ich auf jeden Fall noch mehr Kinder gekriegt."

"Ja, ich will": Barbara Schöneberger zeigt sich im Brautkleid

Will Barbara Schöneberger 2022 erneut vor den Traualtar treten? Auf Instagram zeigte sie sich Anfang Februar zumindest schonmal als Braut - allerdings nicht an der Seite ihres Ehemannes Maximilian!

Mit Frauke Ludowig ließ sich Barbara Schöneberger im Hochzeitsoutfit ablichten. "Ja, ich will, Frauke", schrieb sie zum Foto. Dabei handelte es sich wohl um Aufnahmen für ihr Magazin "Barbara". Die beiden Moderatorinnen zeigten sich aber nicht nur in Hochzeitskleidern, sondern tranken dabei auch noch Bier. Den Fans schien es zu gefallen. "Wie geil seid ihr denn bitte drauf? Ich liebe es! Es ist wunderbar, in unserem Alter so durchgeknallt zu sein, wie wir uns fühlen", lautet ein Kommentar dazu.

Echter Name von Barbara Schöneberger lautet von Schierstädt

Bei der echten Hochzeit von Barbara Schöneberger nahm sie übrigens den Nachnamen ihres Mannes an. In der Sendung "Käpt'ns Dinner" verriet die Moderatorin, dass sie aufgrund der öffentlichen Bekanntheit weiterhin unter dem Namen Schöneberger auftreten wolle. Und wohl auch, um ihr Privatleben und ihre schulpflichtigen Kinder noch mehr zu schützen...

Schönebergers Kinder: Kein Promi-Bonus

Die heute 47-Jährige kennt das Showbusiness und das Haifischbecken der Unterhaltungsbranche. Deshalb sollen ihre Kids behütet, von den Medien abgeschirmt und bodenständig aufwachsen. "Ich versuche dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, einen vermeintlichen Promi-Bonus auszuspielen", sagte sie 2018 der "Superillu". Und weiter: "Meine absolute Horrorvorstellung ist es, dass eines von ihnen irgendwann vorm P1 in München steht und Alarm macht: 'Lasst mich rein, meine Mutter ist Barbara Schöneberger!'"