Barbara Schöneberger plaudert über Ex-Freunde: "Manche sind schwul geworden"

Barbara Schöneberger und die Männer: Eigentlich hält sich die Moderatorin bedeckt, wenn es um Getratsche über ihre Privatperson geht. Doch jetzt hat sie selbst ausgepackt und über verflossene Beziehungen gesprochen – pikante Details inklusive.

Barbara Schöneberger spricht in ihrem Podcast über ihre Ex-Freunde. (Archivbild)

Seit etwa 13 Jahren ist Barbara Schöneberger mit dem Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Ob bereits vor ihrer Ehe unter ihren Verflossenen ein geeigneter Kandidat für den Traualtar dabei gewesen ist? Wahrscheinlich eher nicht, wie die Moderatorin jetzt ausplaudert: "Ich bin um jeden froh, mit dem es nicht geklappt hat!"

Schwule Ex-Freunde von Barbara Schöneberger: "Schockiert von der ganzen Weiblichkeit"

In ihrem Podcast " " spricht Barbara Schöneberger mit Kollegin Bettina Tietjen über frühere Beziehungen und packt dabei pikante Details über ihre Ex-Freunde aus. Eigentlich will sie von ihrem Promi-Gast nur wissen, was deren ehemaliger Geliebter heute macht und lässt dabei ihre eigene Vergangenheit Revue passieren. "Bei mir sind ja sogar welche schwul geworden, nachdem ich mit ihnen zusammen war", sagt die Moderatorin dazu.

Bettina Tietjen hat ähnliche Erfahrungen mit ihrem Ex-Freund gemacht: "Der war eine Zeit lang auch bisexuell." Barbara Schöneberger hat dafür eine einfache Erklärung. "Das treibt die Männer zeitweilig in ganz andere Gefilde, weil die so schockiert sind von der ganzen Weiblichkeit, mit der wir sie konfrontieren", sagt sie lachend und wird sogar noch deutlicher. "Ich hatte einen, der hat dann zu mir gesagt: 'Jetzt geh doch mal da runter!'" Ob es sich dabei um eine sexuelle Anspielung handelt, lässt die Moderatorin unbeantwortet.

Diese VIP-Ladys lernten ihre Freunde in Schwulenbars kennen

Andere Promi-Damen haben mit ihren Freunden eher gegensätzliche Erfahrungen gemacht. So lernte Ruth Moschner ihren Peter in einer Schwulenbar kennen, wie sie selbst 2017 auf Instagram verriet. Auch Unternehmerin Claudia Obert hat ihre "Liebschaft", wie sie ihren 24-jährigen Freund Max nennt, in der Showbar von Kult-Dragqueen Olivia Jones getroffen.