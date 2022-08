Claudia Obert und Freund Max total verknallt: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Es kann doch nur Liebe sein! Beim CSD-Empfang vor dem Hamburger Rathaus geht Luxus-Unternehmerin Claudia Obert mit einem 36 Jahre jüngeren Mann auf Tuchfühlung. Der 24-Jährige sei ihr neuer Freund, so die 60-Jährige. Kennengelernt habe man sich in einer Schwulen-Bar.

Sie schmiegt sich an ihn, er posiert lässig – und genauso stolz. TV-Star Claudia Obert (60) hat den Fotografen beim Hamburger CSD-Empfang (29. Juli) verraten, dass sie in festen Händen sei. Der Glückliche heißt Max, ist 24 Jahre alt. Man(n) knutschte sich durch die Pride-Week.

Es soll Liebe sein: Claudia Obert knutscht 24-jährigen Mann

"Ich habe viel Spaß zurzeit mit ihm. Er heißt Max und ist nun mein neuer Privatsekretär. Ich bin entzückt und glücklich", sagt Claudia Obert zu RTL. Auf Instagram nennt sich der 24-Jährige (dt.: "Ich bin Max Suhr").

Beim Hamburger CSD: Claudia Obert küsst Freund Max © BrauerPhotos

Neuer Partner von Claudia Obert ist 36 Jahre jünger

Der Altersunterschied von 36 Jahren ist natürlich ein Thema, aber die Modeunternehmerin meint: "Jetzt sind die Männer halt deutlich jünger. Liebe kennt keine Altersgrenzen." Und für "diese Liebschaft", wie Obert das Tête-à-Tête nennt, habe sie "schon drei Kilo abgenommen".

Claudia Obert: "Er ist mein James-Dean-Verschnitt"

Oberts "James-Dean-Verschnitt" ist selbstständiger Web-Designer, gefunkt hat es auf der Reeperbahn auf St. Paul. Die beiden lernten sich in der "Olivia Jones Bar" kennen. Claudia Obert zu "Bild": "Eine Freundin sagt: 'Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an.' Plötzlich kam er rüber, innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst. Ich wäre nie von selbst auf die Idee gekommen, so einen Bubi anzusprechen."

Max komme natürlich auch sehr gut bei ihren Kundinnen an, versichert die Unternehmerin. In ihrem Mode-Laden habe der 24-Jährige schon gekellnert und "Schampus für meine Kundinnen ausgeschenkt. Die waren auch alle ganz schön begeistert". So, so! Über das Liebes-Spektakel und ihren Max sagt die 60-Jährige: "Er nennt mich 'Spicy Signorina', ich ihn 'Monaco-Boy'."

Claudia Obert und Freund Max: Ist es Liebe?

Für den 24-jährigen Max scheint Claudia Obert die große Liebe zu sein. "Natürlich war das Liebe auf den ersten Blick! Nachdem wir uns nach der Olivia-Jones-Nacht ein paar Mal getroffen haben, hat es immer noch gefunkt und wir haben gesehen, dass uns sehr viel verbindet", sagt er im Gespräch mit " ".

Auch die Unternehmerin schwärmt von ihrem neuen Freund und bezeichnet ihn sogar als den "Richtigen". Falsche Männer hätte sie in ihrem Leben schließlich genug gehabt.

Freund von Claudia Obert: "Ich bin zwar jung, aber schon ziemlich erfolgreich"

Geld spielt bei dem Paar offenbar keine Rolle. Der Web-Designer sieht sich nicht als Toy-Boy, der sich von einer älteren Frau aushalten lässt. "Ich bin zwar jung, aber dafür schon ziemlich erfolgreich. Diese Kombination gibt es normalerweise ja nur auf dem Straßenstrich", betont Max.

Doch allzu schnell wollen die beiden Turteltauben ihre Beziehung nicht vorantreiben. Ein gemeinsames Liebesnest ist (zumindest für den Moment) nicht geplant. "Am schnellsten ruinierst du eine Beziehung, wenn du zu schnell mit deinem Partner zusammenziehst."