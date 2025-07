Barbara Schöneberger und Micky Beisenherz hatten als Talkshow-Moderatoren bereits viele Promis zu Gast. Wie sie jetzt verraten, machten sie vor allem mit deutschen Schauspielern nicht immer gute Erfahrungen. Von Augenrollen und störrischem Verhalten ist die Rede. Was hat Schönebergers "NDR Talk Show"-Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt damit zu tun?

Wenn die Talkshow-Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Micky Beisenherz (48) aufeinandertreffen, kommen pikante Details über Deutschlands Promis ans Licht. Das wurde zuletzt deutlich, als die "NDR Talk Show"-Gastgeberin und der "Kölner Treff"-Moderator über Thomas Gottschalk (75) und dessen Unzufriedenheit plauderten. Erneut sind Schöneberger und Beisenherz in Klatsch-Laune: Die beiden sind auf manche deutsche Schauspieler nicht sonderlich gut zu sprechen.

Micky Beisenherz genervt von deutschen Promis: "Muss auch mal unterhaltsam sein"

Micky Beisenherz meint zu Barbara Schöneberger, dass er kein Verständnis dafür habe, wenn er mit lustlosen Talkshow-Gästen reden müsse. Als Promi solle man in Talkshows ein gewisses Interesse am Sprechen mitbringen und nicht nur aus Promo-Zwecken auftauchen, so der 48-Jährige.

Im Podcast " " äußert der "Kölner Treff"-Moderator, in Deutschland sei bei vielen Stars ein falsches Denken verankert: "Sie sagen dann indirekt: 'Macht ihr mal was für mich, ihr von der Talkshow.' Das ist natürlich Quatsch. In den USA würde das [kein Promi, d. R.] machen. Da sagt man: 'Ich bin in der Unterhaltungsbranche, ich muss jetzt auch mal unterhaltsam sein.' [Das, d. R.] sollte man dem ein oder anderen Schauspieler hier vielleicht mal sagen."

Barbara Schöneberger und Micky Beisenherz regen sich über deutsche Schauspieler auf. © imago/Future Image, Sven Simon

Talkshow-Gast beschwert sich bei Barbara Schöneberger: "Störrische deutsche Schauspieler"

Barbara Schöneberger scheint Beisenherz' Meinung zu teilen. Sie merkt an, dass ihr NDR-Kollege sogar schon mal einen launigen Spruch gedrückt hat: "Wenn wir [in der 'NDR Talk Show', d. R.] einen sehr störrischen deutschen Schauspieler bei uns haben – was ab und zu mal vorkommt – dann sagt Hubertus Meyer-Burckhardt gerne mal nach dem Gespräch zu ihm: 'Das, was uns hier jetzt mit ihnen passiert ist, das wäre uns mit einem amerikanischen Schauspieler nicht passiert.'"

Hubertus Meyer-Burckhardt und Barbara Schöneberger sind die Gastgeber der "NDR Talk Show". © imago/APress

Die Moderatorin meint im Weiteren, eine Schauspielerin habe sich einst während einer Ausgabe der "NDR Talk Show" beschwert. "Sie hat gesagt: 'Jetzt reden Sie doch nicht die ganze Zeit mit mir, hier sitzen doch noch so viele andere Leute in der Runde, fragen Sie die doch mal was'", erklärt Schöneberger. Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt habe anschließend einen rauen Ton angeschlagen: "Haben Sie unsere Sendung denn schon mal gesehen? Dann sage ich Ihnen, wie es läuft: Sie haben jetzt 15 Minuten, in denen wir nur über Sie reden."

Schauspielerin bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt: "Mit den Augen gerollt"

Die Schauspielerin "hat dann [...] mit den Augen gerollt", so Schöneberger im Gespräch mit Micky Beisenherz. Den Namen der Darstellerin verrät Barbara Schöneberger nicht. Doch klar ist, das Team der "NDR Talk Show" dürfte sich künftig zweimal überlegen, ob die Dame erneut in das Format eingeladen wird. Micky Beisenherz ist es wichtig zu betonen, dass es auch viele Promis gibt, die er nach einem Talkshow-Besuch positiv in Erinnerung behalten hat: "Thomas D ist ein super, netter Typ. Er war letztens im 'Kölner Treff' und sagte, dass er eigentlich kein großer Fan von Talkshows ist. Er hat es dann aber richtig gemacht, wie es nur wenige [Stars, d. R.] in der deutschen Show-Branche machen."

Fanta-4-Sänger Thomas D habe sich gedacht, so Beisenherz,: "Was du nicht verändern kannst, das musst du umarmen" und "trat die Flucht nach vorne an". Der Musiker habe erfolgreich den Eindruck vermitteln können, er wolle "Spaß haben". Beisenherz betont: "Das war toll." Der "Kölner Treff"-Moderator – und auch Schöneberger – scheinen sich von manchen Gästen aus der Schauspielbranche ein ähnliches Verhalten zu wünschen.