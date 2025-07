Im Gespräch mit Barbara Schöneberger: Moderator lästert über Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger pflegen eine Freundschaft. Doch jetzt wird Schöneberger Teil eines Gesprächs, in dem ein bekannter TV-Moderator mit Gottschalk abrechnet.

Barbara Schöneberger (51) und Thomas Gottschalk (75) standen bereits viele Male gemeinsam vor der Kamera. Ausgerechnet im Gespräch mit Schöneberger lästert nun ein bekannter Moderator über die "Wetten, dass..?"-Legende.

Im Gespräch mit Barbara Schöneberger: Micky Beisenherz stichelt gegen Thomas Gottschalk

Micky Beisenherz (48) begrüßt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" regelmäßig Deutschlands Promis. Im vergangenen Oktober war Thomas Gottschalk geladen. Der Grund: Gottschalks Autobiografie "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" kam auf den Markt.

Im "Kölner Treff" habe der 75-Jährige das Buch promoten wollen, erklärt Micky Beisenherz jetzt im Podcast " " von Barbara Schöneberger. Gottschalk sei nicht auf kritische Fragen in Bezug auf seine Memoiren eingestellt und deshalb wenig erfreut gewesen, berichtet Beisenherz: "Würde [er, d. R.] in jeder anderen Situation bei mir sitzen, würde ich mich mit ihm über 5.000 andere Dinge unterhalten, und nicht über ein Buch, in dem er [polarisiert, d. R.]. "

In seinem Buch äußerte Gottschalk seine Meinung über gesellschaftliche Themen. Die Kritiker halten dagegen: Der TV-Star unterstütze ein veraltetes Weltbild. Micky Beisenherz stichelt daher bei Barbara Schöneberger: "Es gibt nichts, was einen so alt aussehen lässt, wie wenn man sich am Zeitgeist abarbeitet."

Micky Beisenherz über Thomas Gottschalk: Diese Frage steht "noch immer im Raum"

Der "Kölner Treff"-Moderator betont, er sei "immer noch ein Fan von Thomas Gottschalk". Doch er sei in vielen Punkten nicht der gleichen Meinung wie der heute 75-Jährige. Trotzdem habe Beisenherz ihm in der Talk-Sendung die Chance geben wollen, auf sein Buch einzugehen, weil Gottschalk "das Schreiben immer noch nicht ganz verstehe". Die Frage nach dem "Warum?" beschäftige Beisenherz bis heute und stehe "noch immer im Raum".

"Kölner Treff"-Gastgeber Micky Beisenherz rechnet mit Thomas Gottschalk ab. © imago/BREUEL-BILD

Barbara Schöneberger über Thomas Gottschalk: "Finde ich genauso"

Barbara Schöneberger hält sich im Podcast-Gespräch mit Kommentaren zu Thomas Gottschalk und seinem Buch zurück. Doch sie beteuert – wie Micky Beisenherz – nach wie vor ein Fan von ihm zu sein. Im Weiteren lobt Beisenherz den einstigen "Wetten, dass..?"-Moderator: "Ich finde, er hat nach wie vor seine stärksten Momente, wenn er leicht ist. Also dann, wenn er leicht bleibt und wenn er frotzelt und flapsig ist." Schöneberger stimmt dem zu und meint: "Finde ich genauso."

Thomas Gottschalk teilt privaten Einblick: "Gibt's nur in Deutschland"

Bei seinen Fans sorgt Thomas Gottschalk für Begeisterung, wenn er private Einblicke teilt. Vergangene Woche veröffentlichte der 75-Jährige beispielsweise ein Instagram-Video, in dem er sich an der Seite seiner Frau Karina beim Nordic Walking zeigt. "Eine Stunde im Wald unterwegs, und noch keinem Menschen begegnet, das gibt's nur in Deutschland", witzelte er zudem. Fernab von Bühnen und Kameras scheint der Moderator die Ruhe in der Natur sichtlich zu genießen.