Barbara Meier teilt Urlaubs-Fotos: Sexy im Bikini

Barbara Meier befindet sich wie viele andere Promis gerade auf der italienischen Insel Capri. Von dort schickt sie ihren Fans Urlaubsgrüße, die sich sehen lassen können.

Hierzulande kann man von richtigen Sommertemperaturen derzeit nur träumen. Ganz anders auf Capri, wo viele Stars und Sternchen ihren Urlaub genießen. Immerhin: Die Promis schicken zahlreiche Grüße aus dem sonnigen Italien.

So auch Model Barbara Meier. Die 35-Jährige weilt wie Heidi Klum gerade auf der Insel im Golf von Neapel und lässt es sich gutgehen. Da kommt auch das ein oder andere sexy Bild für ihre Fans rum.

Barbara Meier genießt Sommerurlaub

In den vergangenen Tagen teilte das Model immer wieder heiße Bikini-Schnappschüsse von einem Boot, das auf dem Meer schippert. In einem Post trägt Barbara Meier einen Schnür-Bikini, posiert auf Deck der Jacht und blickt verführerisch in die Kamera. Im Hintergrund: die schöne Kulisse der italienischen Küste.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nur einen Tag später gab es dann einen erneuten Bademoden-Schnappschuss, dieses Mal im Monokini. Die Mutter der einjährigen Marie-Therese weiß: Die goldene Stunde eignet sich perfekt für ein tolles Foto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Follower sind von beiden Posts begeistert. "Du hast so einen tollen Körper", schreibt eine Followerin. "Super schönes Foto von dir", "Traumfrau" und "Wow" kommentieren andere Fans.

Auch Heidi Klum, an deren Show "Germany's Next Topmodel" Barbara Meier im Jahr 2007 teilnahm und in der sie am Ende zur Siegerin gekürt wurde, hat sich von ihrem Ehemann Tom Kaulitz ablichten lassen. Die 48-Jährige verzichtete dabei aber komplett auf ein Oberteil.